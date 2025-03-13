Ричардс считает, что «Реал» выиграет ЛЧ: «Достаточно посмотреть на состав – у них всегда есть преимущество. Но победить может кто угодно – «ПСЖ», даже «Барса». Будет интересно»
– Кто в итоге выиграет Лигу чемпионов?
– «Реал Мадрид». Думаю, достаточно посмотреть на игроков «Реала». У них лучший состав по именам, а также вся история Лиги чемпионов. Я считаю, что, когда они выходят на поле, у них всегда есть преимущество.
И мы всегда говорим о том, как они могут играть с Беллингемом, Мбаппе, Винисиусом и Родриго одновременно. Они нашли выход. Мбаппе против «Ман Сити»... Он просто отличается. Мне нравится, как играет «ПСЖ», но я останусь при первоначальном мнении и назову «Реал». Но это может быть кто угодно.
Думаю, у «ПСЖ» есть отличные шансы. «Реал» и даже «Барселона» – благодаря тому, что делают Рафинья и Ямаль в атаке и Педри в полузащите. Это будет интересно. Я действительно наслаждаюсь Лигой чемпионов в этом году, и пусть это продлится еще долго, – сказал бывший защитник «Манчестер Сити».
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