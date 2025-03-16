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Защитник «Ахмата» Ибишев за паузу в матчах РПЛ во время Рамадана: «Это поможет. Я уже привык играть и держать пост, но бывает сложно»

Игрок «Ахмата» считает, что в матчах Мир РПЛ нужны паузы во время Рамадана.

В 2025 году священный для мусульман месяц Рамадан начался 1 марта и закончится 30-го. Во время поста верующие люди отказываются от еды и питья от рассвета и до заката. После захода солнца происходит вечерняя трапеза, излишества на которой не приветствуются.

– Каково играть в пост?

– У нас в команде 4-5 человек держат пост. Это очень тяжело.

– Матчи сборной, куда ты вызван, будут в 8 вечера. До этого времени ты не можешь ни есть, ни пить...

– Не могу. Если честно, уже долгое время играю в футбол и каждый год держу пост в Рамадан. Я уже привык. Но все равно бывает сложно. Вечерние матчи – самые тяжелые.

– Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев предложил, чтобы во время Рамадана матчи РПЛ могли приостанавливать, чтобы футболисты, которые держат пост, могли поесть и попить.

– Это очень хорошая задумка. Это поможет, – сказал защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
религия
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