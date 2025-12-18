Тебас о матчах Ла Лиги вне Испании: «В чем проблема, разве фанаты по всему миру не поддерживают команды? Это одна игра в год»
Тебас о матчах Ла Лиги вне Испании: фанаты есть по всему миру, не вижу проблемы.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о проведения матчей чемпионата за пределами Испании.
Функционер поддержал идею организации одного матча в год за границей в качестве глобального рекламного инструмента.
«Это один матч в год из 380», – подчеркнул он, сравнивая расширение футбола с развитием НФЛ или НБА в Европе.
«В чем проблема, разве фанаты по всему миру не болеют за команды?» – отметил Тебас.
Напомним, в октябре Ла Лига сообщила о переносе матча между «Барселоной» и «Вильярреалом», который планировалось провести в Майами.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
