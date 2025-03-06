В матче «МЮ» и «Сосьедада» сделали паузу, чтобы соблюдающие пост в Рамадан Мазрауи и Агерд поели впервые за день

В матче «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» сделали паузу из-за Рамадана.

Испанская команда принимает английскую в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (0:1, второй тайм).

На 20-й минуте игры судья Иван Кружльяк сделал паузу, чтобы защитник хозяев Найеф Агерд и игрок гостей Нуссаир Мазрауи , которые соблюдают пост, могли впервые за день день принять пищу.

В 2025 году священный для мусульман месяц начался 28 февраля и закончится 29 марта.

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