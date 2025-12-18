9

«Барса» предложила Флику продлить контракт до лета 2028 года

«Барса» предложила Флику продлить контракт.

«Барселона» сделала предложение главному тренеру Ханси Флику по поводу нового контракта.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на Bild, каталонцы предложили 60-летнему немцу соглашение еще на год – до лета 2028-го. В клубе хотят избежать ситуации, когда тренер работал бы в условиях приближающегося окончания срока договора. Также в «Барсе» стремятся к тому, чтобы в проекте все чувствовали себя комфортно. 

Спортивный директор Деку работает над продолжением сотрудничества с тренером. Агент Ханси, Пини Захави, уже провел важную встречу с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, стороны приблизились к продлению соглашения.

Срок в один год для новой сделки обусловлен тем, что сам Флик не хочет заключать долгосрочный контракт.

Напомним, Флик возглавил «Барсу» в 2024 году. Он выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...22717 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Diario Sport
logoБарселона
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
Пини Захави
агенты
logoЖоан Лапорта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Флик о 2:0 с «Гвадалахарой»: «Я очень доволен настроем и менталитетом игроков – это ключ к победе. Кубковые матчи сложны, но мы сыграли хорошо»
16 декабря, 22:59
«Барселона» выиграла 6 матчей подряд после 0:3 от «Челси», общий счет – 17:6
16 декабря, 22:24
Флик на вопрос об обсуждении судейства в «Реале»: «Неправильно давить на арбитров. Это не мой путь»
15 декабря, 12:32
Главные новости
Мареска может сменить Гвардиолу в «Ман Сити» летом 2026 года. Тренер «Челси» будет одним из главных кандидатов в случае ухода Пепа (The Athletic)
9 минут назад
Депутат Миронов: «Сафонов достоин звания ЗМС! Что с лицом, господа русофобы? Еще один мощный удар по железному занавесу, которым хотят отгородить нашу страну и спорт. Вперед, Россия!»
39 минут назад
Первый тренер Сафонова: «Он обошел Акинфеева по достижениям, завоевал все титулы. Матвей – лучший российский вратарь за последние 10 лет. Никто из наших игроков с ним не сравнится»
45 минут назад
Бруну о Роналду в сборной: «Люди думают, что мы играем лучше без него, более свободно и гибко. Если так, это отчасти наша вина. Криштиану остается игроком очень высокого уровня в штрафной»
59 минут назад
Суд отказал Промесу в отмене предварительного заключения. Экс-игрок «Спартака» просил о досрочном освобождении из-за необходимости заботиться о пяти несовершеннолетних детях
сегодня, 11:59
Ирригатор, патчи и планшет. Кому из звезд футбола Дед Мороз собрал такой подарок?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Глава КДК о расизме: «Кордоба не обращался к делегату матча с ЦСКА, судьям, капитану и официальным лицам «Краснодара». Все арбитры сказали, что оскорблений от Вильягры не слышали»
сегодня, 11:52
Депутат Журова про Сафонова: «Украинцам остается только «блюрить» его квадратиками во время матчей «ПСЖ» – как в Саудовской Аравии легкоатлеток. Что им еще делать?»
сегодня, 11:42
КДК прекратил дело о расизме в матче «Краснодар» – ЦСКА: «Кордоба и Вильягра готовы примириться. Доказательства о дисциплинарном нарушении отсутствуют»
сегодня, 11:33
Глава КДК о расизме Вильягры в адрес Кордобы: «Игрок ЦСКА отрицает расистские оскорбления. Футболисты и тренеры армейцев не слышали, чтобы Родриго произносил то, что ему приписывают»
сегодня, 11:24
Ко всем новостям
Последние новости
Вигман признана тренером года в Нидерландах. Тренер женской сборной Англии – первая женщина, удостоившаяся этого звания. Сарина опередила Слота из «Ливерпуля»
1 минуту назад
Джек Грилиш: «Сака не техничный, хотя он один из лучших вингеров в мире. Ндиай – самый техничный игрок в АПЛ, ему не нужно пространство, как Букайо или Жереми Доку»
20 минут назад
Геннадий Орлов: «Талалаев – парень незаурядный, я его с Лобановским сравниваю. Они школы с золотой медалью закончили – это люди другого мышления, не гуманитарии»
50 минут назад
Мендеш о Дембеле против «Фламенго»: «Это не его день, он был не в лучшей форме. «ПСЖ» был рядом – если футболист играет плохо, команда готова поддержать его»
сегодня, 11:51
«Головин – самый сильный российский футболист. У него безграничный талант от бога, может играть больше и лучше». Тренер юношеской сборной России Аксенов о хавбеке «Монако»
сегодня, 11:36
Экс-ассистент тренера Египта о Салахе: «Интервью произвело революцию в стране. 99% поддерживают его, как и болельщики «Ливерпуля», судя по реакции на «Энфилде»
сегодня, 11:27
Анатолий Воробьев: «Коэны снимают «Подлецам в «Динамо» не место». В ролях – Личка, Карпин, Гусев и Слуцкий»
сегодня, 11:08
Компани не критикует игроков «Баварии» перед всей командой. Тренер указывает на позитивные примеры – работу Кейна в обороне, отношение оставшегося на скамейке Нойера (Bild)
сегодня, 10:59
«МЮ» заинтересован в Балеба, Андерсоне и Уортоне. Романо сообщает, что клуб подпишет одного или двух хавбеков в 2026-м – вероятнее летом
сегодня, 10:33
Холанд в образе Санта-Клауса дарил подарки детям в Манчестере и сказал болельщику «МЮ»: «Должно быть, у тебя был очень тяжелый год. Ты сразу в списке непослушных»
сегодня, 10:15Фото