«Барса» предложила Флику продлить контракт до лета 2028 года

«Барса» предложила Флику продлить контракт.

«Барселона » сделала предложение главному тренеру Ханси Флику по поводу нового контракта.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на Bild, каталонцы предложили 60-летнему немцу соглашение еще на год – до лета 2028-го. В клубе хотят избежать ситуации, когда тренер работал бы в условиях приближающегося окончания срока договора. Также в «Барсе» стремятся к тому, чтобы в проекте все чувствовали себя комфортно.

Спортивный директор Деку работает над продолжением сотрудничества с тренером. Агент Ханси, Пини Захави , уже провел важную встречу с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой , стороны приблизились к продлению соглашения.

Срок в один год для новой сделки обусловлен тем, что сам Флик не хочет заключать долгосрочный контракт.

Напомним, Флик возглавил «Барсу» в 2024 году. Он выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.