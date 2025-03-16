Гандри из «Ахмата» про Рамадан: «Нельзя есть после пяти утра, можно лишь после 6:30 вечера. Но это не влияет на игру, для меня это нормально»

Надер Гандри рассказал о трудностях игры в священный для мусульман месяц Рамадан.

– Каково играть в священный месяц Рамадан

– Я играю в Рамадан еще с юношества, для меня это нормально.

У нас есть доктор в клубе, хорошее восстановление перед сном. Ты не можешь есть после пяти утра, а можно лишь после 6:30 вечера.

Рамадан не влияет на игру. Я – профессиональный спортсмен, для меня это нормально, – сказал тунисский защитник «Ахмата » Гандри .