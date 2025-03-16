Гандри из «Ахмата» про Рамадан: «Нельзя есть после пяти утра, можно лишь после 6:30 вечера. Но это не влияет на игру, для меня это нормально»
Надер Гандри рассказал о трудностях игры в священный для мусульман месяц Рамадан.
– Каково играть в священный месяц Рамадан
– Я играю в Рамадан еще с юношества, для меня это нормально.
У нас есть доктор в клубе, хорошее восстановление перед сном. Ты не можешь есть после пяти утра, а можно лишь после 6:30 вечера.
Рамадан не влияет на игру. Я – профессиональный спортсмен, для меня это нормально, – сказал тунисский защитник «Ахмата» Гандри.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
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