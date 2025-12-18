  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Геннадий Орлов: «Талалаев – парень незаурядный, я его с Лобановским сравниваю. Они школы с золотой медалью закончили – это люди другого мышления, не гуманитарии»
0

Геннадий Орлов: «Талалаев – парень незаурядный, я его с Лобановским сравниваю. Они школы с золотой медалью закончили – это люди другого мышления, не гуманитарии»

Геннадий Орлов: Талалаев – парень незаурядный, я его с Лобановским сравниваю.

Комментатор Геннадий Орлов сравнил главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева с бывшим тренером киевского «Динамо» и сборной СССР Валерием Лобановским.

«Талалаев – он вообще парень незаурядный. Я его сравниваю с Лобановским. Он закончил математическую школу в Москве с золотой медалью. Понимаете, что это такое? Это мышление уже совсем другое.

Лобановский закончил школу с золотой медалью, а политехнический институт, технический какой-то университет, с красным дипломом, играя за дубль киевского «Динамо». Понимаете? То есть, это говорит о том, что это люди другого мышления. Они не гуманитарии, они очень считают хорошо. И вот и Талалаев, он очень тщательно считает.

Вы смотрите, команда за него играет, как он живет с этой командой. «Балтика» – это его судьба. Он не случайно, когда были какие-то позывы из других клубов, сказал, что я хочу сделать клуб в Калининграде настоящий, который будет постоянно играть в футбол, показывать хороший футбол и биться за медали, за награды.

И я его поддерживаю, потому что я его хорошо знаю очень. Ему не надо сейчас искать какой-то клуб в Москве, хотя он сам москвич вообще», – сказал Орлов.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...22085 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoАндрей Талалаев
logoБалтика
logoСборная Украины по футболу
logoВалерий Лобановский
logoсборная СССР
logoДинамо Киев
logoГеннадий Орлов
logoЧемпионат Украины по футболу
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бубнов о Талалаеве в «Балтике»: «Я один идиот, блин, и говорю о футболе. Все остальные – о его поведении. Для меня поведение не новость, а футбол отличный»
вчера, 17:44
Газзаев про Талалаева: «Надо сохранять лицо, у нас не деревня, а серьезный чемпионат! Впечатление, что он витает в облаках, выиграл все, что только можно и нельзя»
15 декабря, 15:20
Губерниев назвал Талалаева лучшим тренером первой части сезона РПЛ: «Тут все понятно. Просто лучший»
14 декабря, 09:12
Талалаев об удалении со «Спартаком»: «Применил аморально‑волевые качества, чтобы вытянуть игру. Воспользовался камерой, чтобы подсветить фол на Саусе»
12 декабря, 02:00
Главные новости
Бруну о Роналду в сборной: «Люди думают, что мы играем лучше без него, более свободно и гибко. Если так, это отчасти наша вина. Криштиану остается игроком очень высокого уровня в штрафной»
12 минут назад
Ирригатор, патчи и планшет. Кому из звезд футбола Дед Мороз собрал такой подарок?
17 минут назадТесты и игры
Суд отказал Промесу в отмене предварительного заключения. Экс-игрок «Спартака» просил о досрочном освобождении из-за необходимости заботиться о пяти несовершеннолетних детях
18 минут назад
Глава КДК о расизме: «Кордоба не обращался к делегату матча с ЦСКА, судьям, капитану и официальным лицам «Краснодара». Все арбитры сказали, что оскорблений от Вильягры не слышали»
25 минут назад
Депутат Журова про Сафонова: «Украинцам остается только «блюрить» его квадратиками во время матчей «ПСЖ» – как в Саудовской Аравии легкоатлеток. Что им еще делать?»
35 минут назад
КДК прекратил дело о расизме в матче «Краснодар» – ЦСКА: «Кордоба и Вильягра готовы примириться. Доказательства о дисциплинарном нарушении отсутствуют»
44 минуты назад
Глава КДК о расизме Вильягры в адрес Кордобы: «Игрок ЦСКА отрицает расистские оскорбления. Футболисты и тренеры армейцев не слышали, чтобы Родриго произносил то, что ему приписывают»
53 минуты назад
Мостовой о сэйвах Сафонова: «Игроки «Фламенго» пробили так, что даже беременная отобьет. Работа вратаря в этом и заключается. Матвей молодец, что цепляется за свой шанс»
сегодня, 11:12
«Крузейро» требует у «Зенита» 11-12 млн евро за защитника Жонатана. Бразильцы отклонили предложения на 8 и 9+1 млн (ESPN Brasil)
сегодня, 10:58
Канчельскис про британский паспорт: «Могу купить билет и хоть сейчас поехать в любую страну мира. Разговоры о запрете двойного гражданства не слишком интересны»
сегодня, 10:42
Ко всем новостям
Последние новости
Мендеш о Дембеле против «Фламенго»: «Это не его день, он был не в лучшей форме. «ПСЖ» был рядом – если футболист играет плохо, команда готова поддержать его»
26 минут назад
«Головин – самый сильный российский футболист. У него безграничный талант от бога, может играть больше и лучше». Тренер юношеской сборной России Аксенов о хавбеке «Монако»
41 минуту назад
Экс-ассистент тренера Египта о Салахе: «Интервью произвело революцию в стране. 99% поддерживают его, как и болельщики «Ливерпуля», судя по реакции на «Энфилде»
50 минут назад
Анатолий Воробьев: «Коэны снимают «Подлецам в «Динамо» не место». В ролях – Личка, Карпин, Гусев и Слуцкий»
сегодня, 11:08
Компани не критикует игроков «Баварии» перед всей командой. Тренер указывает на позитивные примеры – работу Кейна в обороне, отношение оставшегося на скамейке Нойера (Bild)
сегодня, 10:59
«МЮ» заинтересован в Балеба, Андерсоне и Уортоне. Романо сообщает, что клуб подпишет одного или двух хавбеков в 2026-м – вероятнее летом
сегодня, 10:33
Холанд в образе Санта-Клауса дарил подарки детям в Манчестере и сказал болельщику «МЮ»: «Должно быть, у тебя был очень тяжелый год. Ты сразу в списке непослушных»
сегодня, 10:15Фото
«90 минут на «Эль Прадо» – это очень долго». «Талавера» перед матчем с «Реалом» использовала девиз соперника – «Мадрид» выиграл в Кубке Испании
сегодня, 09:59Фото
Генсек РФС Митрофанов о сэйвах Сафонова: «Мы гордимся Матвеем – он доказал, что трудом и упорством можно свернуть горы. Это прекрасный пример для молодых ребят»
сегодня, 09:54
Лига конференций. «Динамо» Киев примет «Ноа», «Шахтер» – «Риеку», «Пэлас» сыграет против КуПС, «Фиорентина» встретится с «Лозанной»
сегодня, 09:31