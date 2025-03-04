Мирзов о питании в Рамадан: «После 6 вечера, когда солнце зайдет. Кушать вообще не хочется»
Резиуан Мирзов рассказал о питании во время поста в Рамадан.
В священный месяц для мусульман месяц нельзя пить и есть от рассвета и до захода солнца.
– Георгий Джикия сказал, что у вас особый режим питания сейчас.
– У нас пост, кушать будем после 6 вечера, когда солнце зайдет.
– А как вы играете вообще?
– Вы же видели в матче с «Факелом».
– Кушать не хочется?
– Вообще не хочется. Соблюдаю пост, – сказал полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов.
Мирзов про хадж в Мекку: «Душа успокаивается на 1000%. Приезжаешь домой совершенно другим человеком, голову не хочется поднимать, настолько чистым ты становишься»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости