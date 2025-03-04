Мирзов о питании в Рамадан: «После 6 вечера, когда солнце зайдет. Кушать вообще не хочется»

Резиуан Мирзов рассказал о питании во время поста в Рамадан.

В священный месяц для мусульман месяц нельзя пить и есть от рассвета и до захода солнца.

– Георгий Джикия сказал, что у вас особый режим питания сейчас.

– У нас пост, кушать будем после 6 вечера, когда солнце зайдет.

– А как вы играете вообще?

– Вы же видели в матче с «Факелом ».

– Кушать не хочется?

– Вообще не хочется. Соблюдаю пост, – сказал полузащитник «Химок » Резиуан Мирзов .

Мирзов про хадж в Мекку: «Душа успокаивается на 1000%. Приезжаешь домой совершенно другим человеком, голову не хочется поднимать, настолько чистым ты становишься»