Джек Грилиш: «Сака не техничный, хотя он один из лучших вингеров в мире. Ндиай – самый техничный игрок в АПЛ, ему не нужно пространство, как Букайо или Жереми Доку»
Джек Грилиш заявил, что полузащитник «Арсенала» Букайо Сака не является техничным футболистом.
Полузащитник «Манчестер Сити», выступающий на правах аренды за «Эвертон», выделил технику своего нынешнего одноклубника Илимана Ндиая в подкасте Stan Sport.
«Ндиай – самый техничный игрок в Премьер-лиге. С точки зрения чистого мастерства, да. Я не говорю, что он лучший, но он техничный. Сака, например, очень хорош, один из лучших вингеров в мире. Но он не техничный».
Хавбек «Эвертона» Кирнан Дьюзбери-Холл согласился с этой оценкой и высказал мнение, что Ндиай более техничен, чем Коул Палмер из «Челси».
«Да, но, видите ли, Коул... С точки зрения чистого мастерства вы не увидите, чтобы Коул демонстрировал такие навыки. Коул просто более изящный и подвижный», – отметил Дьюзбери-Холл.
Грилиш также сравнил Ндиая с Жерему Доку из «Ман Сити».
«Например, вы бы не поставили Доку на маленькое поле для мини-футбола. Но Ндиайю вообще не нужно такое пространство. Да-да, неважно, где он находится. Он просто двигается, в то время как Доку, знаете ли, может понадобиться немного пространства для его скорости и всего остального. Как и Сака», – добавил Грилиш.