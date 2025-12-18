Джек Грилиш: «Сака не техничный, хотя он один из лучших вингеров в мире. Ндиай – самый техничный игрок в АПЛ, ему не нужно пространство, как Букайо или Жереми Доку»

Джек Грилиш: Сака не техничный, Ндиай – самый техничный игрок в АПЛ.

Джек Грилиш заявил, что полузащитник «Арсенала » Букайо Сака не является техничным футболистом.

Полузащитник «Манчестер Сити », выступающий на правах аренды за «Эвертон », выделил технику своего нынешнего одноклубника Илимана Ндиая в подкасте Stan Sport.

«Ндиай – самый техничный игрок в Премьер-лиге. С точки зрения чистого мастерства, да. Я не говорю, что он лучший, но он техничный. Сака, например, очень хорош, один из лучших вингеров в мире. Но он не техничный».

Хавбек «Эвертона» Кирнан Дьюзбери-Холл согласился с этой оценкой и высказал мнение, что Ндиай более техничен, чем Коул Палмер из «Челси».

«Да, но, видите ли, Коул... С точки зрения чистого мастерства вы не увидите, чтобы Коул демонстрировал такие навыки. Коул просто более изящный и подвижный», – отметил Дьюзбери-Холл.

Грилиш также сравнил Ндиая с Жерему Доку из «Ман Сити».

«Например, вы бы не поставили Доку на маленькое поле для мини-футбола. Но Ндиайю вообще не нужно такое пространство. Да-да, неважно, где он находится. Он просто двигается, в то время как Доку, знаете ли, может понадобиться немного пространства для его скорости и всего остального. Как и Сака», – добавил Грилиш.