Сарина Вигман – первая женщина, признанная тренером года в Нидерландах.

Главный тренер женской сборной Англии Сарина Вигман признана лучшим тренером года в Нидерландах. Она стала первой женщиной в стране, удостоенной звания «тренер года».

Летом 56-летняя экс-футболистка в третий раз подряд выиграла женский чемпионат Европы в качестве тренера национальной сборной. Она привела Англию к титулу в 2025 и 2022 годах. В 2017 году она завоевала титул чемпиона Европы с женской сборной Нидерландов.

В сентябре Вигман получила трофей Йохана Кройфа как лучший тренер мира в женском футболе в рамках церемонии вручения «Золотого мяча». Во вторник она в пятый раз получила награду ФИФА The Best как лучший тренер мира в женском футболе.

В Нидерландах Вигман получила наибольшее количество голосов от коллег-тренеров и профессионального жюри и одержала победу над двумя другими номинантами: тренером «Ливерпуля » Арне Слотом и тренером национальной сборной по велоспорту на треке Уго Хааком.

Сарина получила награду из рук своего бывшего тренера Гуса Хиддинка на гала-вечере в спортивном центре Papendal.