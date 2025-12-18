  • Спортс
  • Вигман признана тренером года в Нидерландах, опередив Слота из «Ливерпуля». Тренер женской сборной Англии – первая женщина, удостоенная этого звания
Вигман признана тренером года в Нидерландах, опередив Слота из «Ливерпуля». Тренер женской сборной Англии – первая женщина, удостоенная этого звания

Сарина Вигман – первая женщина, признанная тренером года в Нидерландах.

Главный тренер женской сборной Англии Сарина Вигман признана лучшим тренером года в Нидерландах. Она стала первой женщиной в стране, удостоенной звания «тренер года».

Летом 56-летняя экс-футболистка в третий раз подряд выиграла женский чемпионат Европы в качестве тренера национальной сборной. Она привела Англию к титулу в 2025 и 2022 годах. В 2017 году она завоевала титул чемпиона Европы с женской сборной Нидерландов.

В сентябре Вигман получила трофей Йохана Кройфа как лучший тренер мира в женском футболе в рамках церемонии вручения «Золотого мяча». Во вторник она в пятый раз получила награду ФИФА The Best как лучший тренер мира в женском футболе.

В Нидерландах Вигман получила наибольшее количество голосов от коллег-тренеров и профессионального жюри и одержала победу над двумя другими номинантами: тренером «Ливерпуля» Арне Слотом и тренером национальной сборной по велоспорту на треке Уго Хааком.

Сарина получила награду из рук своего бывшего тренера Гуса Хиддинка на гала-вечере в спортивном центре Papendal.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: AD.nl
logoСарина Вигман
logoсборная Англии жен
The Best
Чемпионат Европы по футболу среди женщин
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoГус Хиддинк
logoсборная Нидерландов жен
