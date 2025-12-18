Мостовой про трофей Сафонова: «Молодец, здорово, а что здесь такого? Мы же всю жизнь в футболе, сейчас этих кубков столько, каждый месяц проходят. Я спокойно к этому отношусь»

Мостовой про трофей Сафонова: молодец, здорово, а что здесь такого?.

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил выступления вратаря Матвея Сафонова за «ПСЖ ». 26-летний голкипер отразил четыре удара с пенальти подряд в послематчевой серии финала Межконтинентального кубка против «Фламенго » (1:1, 2:1 по пенальти) и установил рекорд . Матвей выиграл шестой трофей в карьере – все с парижанами.

«Ну молодец, здорово. А что здесь такого? Мы же всю жизнь в футболе. Сейчас этих кубков столько, каждый месяц проходят. Поэтому я спокойно к этому отношусь. Тем более мы говорим о команде, которая в прошлом сезоне выиграла Лигу чемпионов.

Сафонов воспользовался своим шансом, молодец. Если бы Шевалье не получил травму, думаю, он бы стоял.

Матвей получает удовольствие от футбольной жизни в мире, в Европе. Это ответ тем, кто говорил, стоит или не стоит уезжать. Конечно, уезжайте, елки-палки! Если вы хотите участвовать в топовых лигах. Вот вам пример. Хотя он тоже просидел весь прошлый год в запасе. Ну Доннарумма был, куда там», – сказал Мостовой.

