  • Финалиссима Аргентины и Испании пройдет 27 марта 2026 года в Катаре на стадионе «Лусаил»
Фото
25

Финалиссима Аргентины и Испании пройдет 27 марта 2026 года в Катаре на стадионе «Лусаил»

Аргентина и Испания сыграют за трофей в марте в Катаре.

Финалиссима с участием сборных Аргентины и Испании пройдет в марта 2026 года в Катаре.

Как сообщает Королевская испанская футбольная федерация, победитель Евро-2024 и Кубка Америки-2024 встретятся 27 марта в Дохе.

Игра за трофей пройдет на стадионе «Лусаил», принимавшем финал ЧМ-2022. 

Изображение: rfef.es

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт RFEF
Финалиссима
logoСборная Испании по футболу
стадион Лусаил
logoвысшая лига Аргентина
logoЛа Лига
logoСборная Аргентины по футболу
logoФИФА
logoЕвро-2024
logoКубок Америки
