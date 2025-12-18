Финалиссима Аргентины и Испании пройдет 27 марта 2026 года в Катаре на стадионе «Лусаил»
Аргентина и Испания сыграют за трофей в марте в Катаре.
Финалиссима с участием сборных Аргентины и Испании пройдет в марта 2026 года в Катаре.
Как сообщает Королевская испанская футбольная федерация, победитель Евро-2024 и Кубка Америки-2024 встретятся 27 марта в Дохе.
Игра за трофей пройдет на стадионе «Лусаил», принимавшем финал ЧМ-2022.
Изображение: rfef.es
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт RFEF
