Финалиссима Аргентины и Испании пройдет 27 марта 2026 года в Катаре на стадионе «Лусаил»

Аргентина и Испания сыграют за трофей в марте в Катаре.

Финалиссима с участием сборных Аргентины и Испании пройдет в марта 2026 года в Катаре. Как сообщает Королевская испанская футбольная федерация, победитель Евро-2024 и Кубка Америки-2024 встретятся 27 марта в Дохе. Игра за трофей пройдет на стадионе «Лусаил», принимавшем финал ЧМ-2022. Изображение: rfef.es