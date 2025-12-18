Депутат Миронов про Сафонова: что с лицом, господа русофобы?.

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил дать вратарю «ПСЖ » и сборной России Матвею Сафонову звание заслуженного мастера спорта РФ.

26-летний голкипер отразил четыре удара с пенальти подряд в послематчевой серии финала Межконтинентального кубка против «Фламенго » (1:1, 2:1 по пенальти) и установил рекорд .

«Матвей Сафонов достоин звания заслуженного мастера спорта!

Успех нашего футболиста впечатляет! Еще ни один вратарь не отражал четыре пенальти подряд на таком уровне. Сафонов – достойный продолжатель традиций отечественной вратарской школы, в историю которой он вчера вписал новую славную страницу.

Сафонов проявил волю, характер и заслужил свой звездный час! Знаю, что Матвей тоже подвергался такому [политическому] давлению. Но вратарь сборной России выстоял, выиграл конкуренцию в клубе и показал высочайший класс в самый решающий момент.

Что с лицом, господа русофобы? Уверен, эта победа – еще один мощный удар по железному занавесу, которым хотят отгородить нашу страну и наш спорт. Вперед, Россия!» – сказал Миронов.

