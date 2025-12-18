«Черчесов просто спас «Ахмат», который был аутсайдером – подтвердил, что он мастер своего дела. Рахимов тоже был на уровне, «Рубин» – крепкая команда». Орлов о тренерах

Геннадий Орлов: Черчесов просто спас «Ахмат», он мастер своего дела.

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе Станислава Черчесова в «Ахмате » и Рашида Рахимова в «Рубине » в этом сезоне.

«Произвел впечатление «Ахмат». Там просто спас команду Черчесов. Они же вообще были аутсайдеры. А сейчас они на восьмом месте. Вот этот подъем снизу еще раз подтвердил, что сейчас он мастер своего дела.

Рахимов тоже был на уровне. У «Рубина» был там провал некоторый, но все равно они крепкая команда. Я думаю, что по бюджету они, наверное, так и стоят. Это же тоже много значит», – сказал Орлов.

По итогам 18 туров Мир РПЛ «Ахмат» и «Рубин» занимают в турнирной таблице 8-е и 7-е места соответственно.