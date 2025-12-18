«Черчесов просто спас «Ахмат», который был аутсайдером – подтвердил, что он мастер своего дела. Рахимов тоже был на уровне, «Рубин» – крепкая команда». Орлов о тренерах
Геннадий Орлов: Черчесов просто спас «Ахмат», он мастер своего дела.
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе Станислава Черчесова в «Ахмате» и Рашида Рахимова в «Рубине» в этом сезоне.
«Произвел впечатление «Ахмат». Там просто спас команду Черчесов. Они же вообще были аутсайдеры. А сейчас они на восьмом месте. Вот этот подъем снизу еще раз подтвердил, что сейчас он мастер своего дела.
Рахимов тоже был на уровне. У «Рубина» был там провал некоторый, но все равно они крепкая команда. Я думаю, что по бюджету они, наверное, так и стоят. Это же тоже много значит», – сказал Орлов.
По итогам 18 туров Мир РПЛ «Ахмат» и «Рубин» занимают в турнирной таблице 8-е и 7-е места соответственно.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...23037 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости