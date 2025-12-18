  • Спортс
0

Воронов из «Урала» подписал контракт с ЦСКА. Соглашение 18-летнего форварда рассчитано на 4 года (Sport24)

Максим Воронов подписал контракт с ЦСКА.

Нападающий «Урала» Максим Воронов подписал контракт с ЦСКА, сообщает Sport24.

Ранее инсайдер Иван Карпов писал, что игрок заключит с армейцами контракт до 2030 года с зарплатой 350 тысяч евро за сезон.

По данным Sport24, срок соглашения московского клуба с 18-летним футболистом рассчитан на четыре года.

В нынешнем сезоне Воронов забил 4 гола в 15 матчах за екатеринбургскую команду. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoЦСКА
logoУрал
logoПервая лига
logoМаксим Воронов
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
