Воронов из «Урала» подписал контракт с ЦСКА. Соглашение 18-летнего форварда рассчитано на 4 года (Sport24)
Максим Воронов подписал контракт с ЦСКА.
Нападающий «Урала» Максим Воронов подписал контракт с ЦСКА, сообщает Sport24.
Ранее инсайдер Иван Карпов писал, что игрок заключит с армейцами контракт до 2030 года с зарплатой 350 тысяч евро за сезон.
По данным Sport24, срок соглашения московского клуба с 18-летним футболистом рассчитан на четыре года.
В нынешнем сезоне Воронов забил 4 гола в 15 матчах за екатеринбургскую команду. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
