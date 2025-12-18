Матыцин про Сафонова: «Гордость за россиянина – как за Овечкина и его рекорды. Сейчас случится вратарский бум, многие захотят стать как Матвей»
Председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы Олег Матыцин ожидает вратарского бума в России в связи с игрой Матвея Сафонова за «ПСЖ».
26-летний голкипер отразил четыре удара с пенальти подряд в послематчевой серии финала Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти) и установил рекорд. Матвей выиграл шестой трофей в карьере – все с парижанами.
«Если бы я был в руководстве «ПСЖ», то после такого суперуспешного выступления трудно было бы предположить, что Матвей не станет основным. Присоединяюсь ко всем поздравлениям, очень рад за отечественную вратарскую школу.
Основы были заложены в академии «Краснодара». Талант может проявиться, только когда созданы определенные условия. Весь опыт реализовался в этом матче. Это был звездный час.
Должно быть не только восхваление Матвея, но и понимание того, как он пришел к этому успеху. Основы воспитания, культуры заложены в краснодарской академии.
Гордость за россиянина. Так же, как мы гордимся Александром Овечкиным, его рекордами, яркой жизнью. Уверен, сейчас случится вратарский бум, многие захотят стать как Сафонов.
Желаю успехов. Уверен, что это не последнее достижение», – сказал Матыцин на пресс-конференции в ММПЦ МИА «Россия сегодня».