Матыцин про Сафонова: «Гордость за россиянина – как за Овечкина и его рекорды. Сейчас случится вратарский бум, многие захотят стать как Матвей»

Матыцин про Сафонова: так же мы гордимся Овечкиным.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы Олег Матыцин ожидает вратарского бума в России в связи с игрой Матвея Сафонова за «ПСЖ».

26-летний голкипер отразил четыре удара с пенальти подряд в послематчевой серии финала Межконтинентального кубка против «Фламенго » (1:1, 2:1 по пенальти) и установил рекорд . Матвей выиграл шестой трофей в карьере – все с парижанами.

«Если бы я был в руководстве «ПСЖ », то после такого суперуспешного выступления трудно было бы предположить, что Матвей не станет основным. Присоединяюсь ко всем поздравлениям, очень рад за отечественную вратарскую школу.

Основы были заложены в академии «Краснодара ». Талант может проявиться, только когда созданы определенные условия. Весь опыт реализовался в этом матче. Это был звездный час.

Должно быть не только восхваление Матвея, но и понимание того, как он пришел к этому успеху. Основы воспитания, культуры заложены в краснодарской академии.

Гордость за россиянина. Так же, как мы гордимся Александром Овечкиным , его рекордами, яркой жизнью. Уверен, сейчас случится вратарский бум, многие захотят стать как Сафонов.

Желаю успехов. Уверен, что это не последнее достижение», – сказал Матыцин на пресс-конференции в ММПЦ МИА «Россия сегодня».