Бонгонда соблюдает пост в Рамадан: «Для меня это важно и никогда не мешало как футболисту. В России солнце заходит довольно рано»
Тео Бонгонда будет соблюдать пост в Рамадан.
– Ты мусульманин, и параллельно с возобновлением сезона начнется священный месяц Рамадан. Будешь соблюдать пост?
– Да, как и в прошлом году. Это никогда не мешало мне как футболисту. К тому же в России солнце заходит довольно рано.
Соблюдать пост непросто, но для меня это важно, – сказал вингер «Спартака» из ДР Конго.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Спартака»
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