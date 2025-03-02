Бонгонда соблюдает пост в Рамадан: «Для меня это важно и никогда не мешало как футболисту. В России солнце заходит довольно рано»

Тео Бонгонда будет соблюдать пост в Рамадан.

– Ты мусульманин, и параллельно с возобновлением сезона начнется священный месяц Рамадан. Будешь соблюдать пост?

– Да, как и в прошлом году. Это никогда не мешало мне как футболисту. К тому же в России солнце заходит довольно рано.

Соблюдать пост непросто, но для меня это важно, – сказал вингер «Спартака » из ДР Конго.