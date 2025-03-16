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Галактионов о «Локо»: «Если бы у нас было хорошее финансирование, мы бы делали уклон в сторону трансферов игроков сборной России. Нацелены на российских спортсменов в условиях санкций»

Михаил Галактионов высказался о русском костяке и трансферах «Локомотива».

«Локомотив» дома обыграл «Динамо» (2:1). Команда Галактионова набрала 40 очков и располагается на четвертой строчке в таблице Мир РПЛ. У «Краснодара» и «Зенита» по 43 балла и по игре в запасе.

– Возможно стать чемпионом с русским костяком?

– Мы в это верим. Надеемся, ничего невозможного нет, можно выигрывать и добиваться результата.

Если есть правильная подготовка, организация игры, хороший коллектив. Конкурировать можно, легионеры делают разницу, противостоять им можно.

– Несколько футболистов получили микротравмы. С чем связано?

– Я думаю, что это в большей степени оттого, что очень мягкие поля. И реакция идет: у Самошникова поясница, у Баринова механическое повреждение. Нога осталась на газоне, подтолкнули – сустав ушел. Поэтому это не очень приятно. Здесь нет такого одного основного компонента.

– Что вы чувствуете и согласны ли с такой трактовкой, когда слышите, что «Локомотив» – базовая команда сборной России?

– Нам это очень приятно. И руководство клуба, и совет директоров нацелен на то, чтобы готовить российских спортсменов в условиях санкций. Нам это очень важно, потому что сегодня мы понимаем, что отстранены и надо давать шанс развиваться и прогрессировать нашим российским игрокам.

Если бы у нас было хорошее финансирование, мы бы делали уклон в сторону трансферов игроков нашей национальной сборной.

– Почему этого нет сейчас?

– Это политика клуба. Мы без еврокубков, отстранены. Сейчас есть время подготовить костяк российских игроков.

– Что чувствуете, когда другие клубы делают дорогие трансферы?

– Могу порадоваться за коллег. У них есть возможность, мы действуем в рамках того, что у нас есть, развиваем российских игроков и выжимаем максимум, – сказал главный тренер «Локомотива» Галактионов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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