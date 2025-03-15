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«Локомотив» набрал 40 очков за 21 тур Мир РПЛ впервые с чемпионского сезона-2017/18

«Локомотив» демонстрирует лучшие результаты со времен чемпионства.

Команда Михаила Галактионова сегодня одолела «Динамо» (2:1) в 21-м туре Мир РПЛ.

Железнодорожники набрали 40 очков после 21 игры. В последний раз они достигали или преодолевали эту отметку в сезоне-2017/18, завершившемся завоеванием титула. Тогда у «Локомотива» было 46 очков по итогам 21-го тура, команда шла первой (сейчас – четвертой).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЛокомотив
logoМихаил Галактионов
logoпремьер-лига Россия
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