«Локомотив» набрал 40 очков за 21 тур Мир РПЛ впервые с чемпионского сезона-2017/18
«Локомотив» демонстрирует лучшие результаты со времен чемпионства.
Команда Михаила Галактионова сегодня одолела «Динамо» (2:1) в 21-м туре Мир РПЛ.
Железнодорожники набрали 40 очков после 21 игры. В последний раз они достигали или преодолевали эту отметку в сезоне-2017/18, завершившемся завоеванием титула. Тогда у «Локомотива» было 46 очков по итогам 21-го тура, команда шла первой (сейчас – четвертой).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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