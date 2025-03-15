  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Галактионов о 2:1 с «Динамо»: «Вы видели, как «Локо» силен ментально. Выходят ребята 2004 года против сильных латиноамериканцев. Мы с честью сыграли, заработали три очка»
8

Галактионов о 2:1 с «Динамо»: «Вы видели, как «Локо» силен ментально. Выходят ребята 2004 года против сильных латиноамериканцев. Мы с честью сыграли, заработали три очка»

Михаил Галактионов противопоставил игроков «Локомотива» футболистам «Динамо».

– Без Баринова и Самошникова играли. Насколько тяжело?

– Еще не было Карпукаса. Их не было по разным причинам. Но мы с честью сыграли. Заработали три очка. Ребята показали характер.

Вы видели, как мы были сильны ментально. Выходят ребята 2004 года против сильных латиноамериканцев. Но мы показываем, что все возможно.

Конечно, все могло сложиться по‑другому, если бы «Динамо» забило свои моменты в первом тайме. Но во втором тайме мы прибавили. Мы давно не могли обыграть «Динамо» дома.

Годяев провел первый полный матч. Как он вам?

– Он набирает от матча к матчу. Обрастает игровым мясом. Конкуренция высокая, но он показывает, что он конкурентен. Он провел хорошую работу, были ошибки, но это можно списать на молодость.

– Почему Сарвели вышел вместо Пиняева на фланге?

– Сергей получил травму. Раков провел дни последние с температурой 39, он не был готов. Был выбор между Сарвели и Салтыковым. Но выбрали того, кто может смещаться с фланга в центр. Были ошибки, но с точки зрения самоотдачи и пользы все сыграли хорошо. Ментальность была на высоком уровне, – сказал главный тренер «Локомотива».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoДмитрий Баринов
logoМихаил Галактионов
logoАртем Карпукас
logoДинамо Москва
logoИлья Самошников
logoВладислав Сарвели
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Пиняев
logoМатч ТВ
logoДанила Годяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Марцел Личка: «Динамо» провело отличную игру, но в атаке у нас нет киллера. Мы были лучше после перерыва. Наш гол – это топ, а «Локомотив» забил два фартовых мяча»
43сегодня, 19:47
Галактионов о чемпионской гонке: «Локо» от нее и не отставал. Было много критики, но мы показали характер и боевитость. «Динамо» было острее в 1-м тайме, по ходу 2-го мы добавили»
31сегодня, 19:23
Радимов о Личке: «Вы представляете, чтобы после поражения «Реала» от «Атлетико» Анчелотти шел и смеялся? Вопрос к руководителям «Динамо»: понимаете, что тренер сам не хочет здесь быть?»
33сегодня, 19:15
Главные новости
«Локомотив» набрал 40 очков за 21 тур Мир РПЛ впервые с чемпионского сезона-2017/18
123 минуты назад
Юрий Семин: «Вендел играет значительно хуже, чем в прошлом сезоне – это не большая потеря для «Зенита» перед со «Спартаком», есть более агрессивные игроки с мотивацией»
835 минут назад
Куртуа о матче в субботу после игры в среду в ЛЧ: «Это ненормально, неуважение к «Реалу», кто-то мог получить травму. Можно играть в воскресенье, как в АПЛ»
2143 минуты назад
Карло Анчелотти: «Это последний раз, когда «Реал» играл без 72-часового отдыха. Больше никогда не будем так делать. Дважды просили Ла Лигу о переносе – и ничего»
3643 минуты назад
Анчелотти про 2:1 с «Вильярреалом»: «Это была игра-ловушка, учитывая время на отдых и силу соперника. Победа многое говорит о «Реале». Завтра посмотрю «Атлетико» – «Барса» как фанат»
24сегодня, 20:06
Чемпионат Испании. «Реал» обыграл «Вильярреал», «Мальорка» победила «Эспаньол», «Барселона» сыграет с «Атлетико» в воскресенье
133сегодня, 19:22
Аршавин о 6-минутном просмотре гола Сильянова «Динамо»: «Весь стадион успел раз 10 посмотреть этот эпизод. Потом еще можно было сериал глянуть. Это ни в какие ворота не лезет»
40сегодня, 19:53
Марцел Личка: «Динамо» провело отличную игру, но в атаке у нас нет киллера. Мы были лучше после перерыва. Наш гол – это топ, а «Локомотив» забил два фартовых мяча»
43сегодня, 19:47
Чемпионат Италии. «Милан» одолел «Комо», «Торино» играет с «Эмполи», «Интер» встретится с «Аталантой» в воскресенье
37сегодня, 19:45Live
«Реал» победил в 3 из 4 последних матчей и выбил «Атлетико» из ЛЧ по пенальти после 0:1 в игровое время
22сегодня, 19:34
Ко всем новостям
Последние новости
Галактионов о «Локо»: «Если бы у нас было хорошее финансирование, мы бы делали уклон в сторону трансферов игроков сборной России. Нацелены на российских спортсменов в условиях санкций»
4 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома победил «Аль-Таавун», «Аль-Иттифак» уступил «Аль-Фейхе»
512 минут назад
«Локомотив» предложил 1,2 млн долларов за марокканского опорника Мурида. Экс-игроку «Леганеса» готовы заплатить 3,4 млн за три года (Africafoot)
114 минут назад
Мбаппе о дубле «Вильярреалу»: «Тяжело играть через два дня. Если я забиваю больше Криштиану и Роналдо в первый сезон, это не значит, что я лучше»
521 минуту назад
У Рейндерса 11 очков в игре с «Комо». Полузащитник «Милана» впервые забил и отдал ассист в одном матче Серии А
44 минуты назадФэнтези
Чемпион UFC Махачев: «Лучший футболист России для меня – Абакар Гаджиев»
854 минуты назад
Мбаппе набрал 11 очков за дубль «Вильярреалу». У форварда «Реала» 5+1 в 6 последних турах Ла Лиги
157 минут назадФэнтези
Консейсау про 2:1 с «Комо»: «Милан» столкнулся с трудностями, но заслужил победу. Я рад за игроков»
сегодня, 20:18
Чемпионат Франции. «Монако» без Головина обыграл «Анжер», «Ланс» против «Ренна», «ПСЖ» сыграет с «Марселем» в воскресенье
4сегодня, 20:05Live
Форвард «Мальорки» Мурики забил в свои ворота, не реализовал пенальти и забил победный гол с точки на 97-й в игре с «Эспаньолом»
5сегодня, 19:59