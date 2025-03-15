«Реал» победил в 3 из 4 последних матчей и выбил «Атлетико» из ЛЧ по пенальти после 0:1 в игровое время

«Реал» одержал три победы в четырех последних матчах.

Команда Карло Анчелотти сегодня одолела «Вильярреал» (2:1) в 28-м туре чемпионата Испании.

За последние две недели мадридцы вдобавок обыграли «Атлетико» (2:1) в Лиге чемпионов и «Райо Вальекано» (2:1) в Ла Лиге, а также выбили мадридцев из ЛЧ в серии пенальти после 0:1 в игровое время ответного матча.

29 марта «Реал» примет «Леганес».