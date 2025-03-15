«Реал» победил в 3 из 4 последних матчей и выбил «Атлетико» из ЛЧ по пенальти после 0:1 в игровое время
«Реал» одержал три победы в четырех последних матчах.
Команда Карло Анчелотти сегодня одолела «Вильярреал» (2:1) в 28-м туре чемпионата Испании.
За последние две недели мадридцы вдобавок обыграли «Атлетико» (2:1) в Лиге чемпионов и «Райо Вальекано» (2:1) в Ла Лиге, а также выбили мадридцев из ЛЧ в серии пенальти после 0:1 в игровое время ответного матча.
29 марта «Реал» примет «Леганес».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости