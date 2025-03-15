Вальверде попал в руку Педрасы в штрафной – Мансано не дал «Реалу» пенальти. Итурральде согласен: «Игрок опирается на руку, ничего нет»

«Реал» не получил право на пенальти – игрок соперника сыграл рукой в штрафной.

«Вильярреал » принимает «Мадрид » в 28-м туре Ла Лиги (1:2, второй тайм).

На 66-й минуте хавбек «сливочных» Федерико Вальверде сделал пас поперек штрафной. Мяч попал в руку Альфонсо Педрасы , которой испанский защитник хозяев опирался на газон.

Судья Хесус Хиль Мансано не зафиксировал фол, ВАР не вмешался в эпизод.

«Это рука, на которую игрок опирается. Ничего нет», – сказал бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Cadena SER.

Изображения: кадры из трансляции Movistar

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