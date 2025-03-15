Вальверде попал в руку Педрасы в штрафной – Мансано не дал «Реалу» пенальти. Итурральде согласен: «Игрок опирается на руку, ничего нет»
«Реал» не получил право на пенальти – игрок соперника сыграл рукой в штрафной.
«Вильярреал» принимает «Мадрид» в 28-м туре Ла Лиги (1:2, второй тайм).
На 66-й минуте хавбек «сливочных» Федерико Вальверде сделал пас поперек штрафной. Мяч попал в руку Альфонсо Педрасы, которой испанский защитник хозяев опирался на газон.
Судья Хесус Хиль Мансано не зафиксировал фол, ВАР не вмешался в эпизод.
«Это рука, на которую игрок опирается. Ничего нет», – сказал бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Cadena SER.
Изображения: кадры из трансляции Movistar
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости