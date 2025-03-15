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  • «Игра сборной – это всегда около 4,5 млн зрителей на эфире «Матч ТВ», не стала бы говорить о пониженном интересе». Замгенсека РФС о национальной команде
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«Игра сборной – это всегда около 4,5 млн зрителей на эфире «Матч ТВ», не стала бы говорить о пониженном интересе». Замгенсека РФС о национальной команде

В РФС рассказали об аудитории матчей сборной России.

В марте команда Валерия Карпина сыграет с Гренадой (19-го) и Замбией (25-го).

– Я ощутил, что в других городах, в регионах, в областных центрах сборную России ждут больше, чем в Москве. Особенный подъем и интерес я наблюдал в Волгограде, в Краснодаре, в Сочи. Если бы я был на вашем месте, то навязывал бы коллегам по руководству РФС и коллегам по департаменту такую идею: «Ребята, давайте так: один матч в Москве и пять – в других городах». Вы к этому как относитесь?

– Мы стараемся использовать любую возможность для того, чтобы привезти сборную в регионы. Скажем, в Волгоград. Это абсолютно футбольный город, и руководство региона нам всегда очень сильно помогает и поддерживает.

Или в Краснодар. Несмотря на сложную логистику, мы привозили туда матч сборной в ноябре. Еще играли в Минске. Но я не могу сказать вам, что в Москве зрительский интерес меньше, чем в других городах.

В «Лужниках» у нас неизменно около 50 тысяч человек. Если игра проходит на «ВТБ-Арене», то это полный стадион – больше 20 тысяч. Поэтому я с вами не соглашусь, я не замечаю какую-то нехватку интереса к сборной в Москве.

Матч национальной команды – это всегда около 4,5 миллиона зрителей, которые смотрят футбол в прямом эфире на канале «Матч ТВ». Поэтому вообще не стала бы говорить о каком-то пониженном интересе к сборной.

Да, в Москве и в Питере мы сейчас конкурируем с шоу-бизнесом. Можно пойти в театр, можно пойти в кино, а можно пойти на футбольный матч.

Наша задача заключается в том, чтобы человек при всем этом богатстве выбора выбирал все-таки в большинстве случаев наше мероприятие, приходил на футбольный матч, приходил всей семьей, чувствовал себя там комфортно, безопасно, получал удовольствие от шоу-программы, от концертной программы, от игры, от энергетики и атмосферы. Потому что это абсолютно уникальная история – смотреть матч на стадионе.

А еще у нас на матчах всегда какие-то трогательные номера и известные артисты, а гимн исполняется вживую. Это всегда интересно и волнительно, – сказала заместитель генерального секретаря по маркетингу и коммуникациям РФС Эрика Сурикова.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
Эрика Сурикова
ВТБ Арена
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logoЛужники
болельщики
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