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«Дзюба заслужил капитанскую повязку в сборной. Он вернулся с возможностью стать лучшим бомбардиром». Дмитрий Черышев об Артеме

Дмитрий Черышев считает, что Артем Дзюба заслужил быть капитаном сборной России.

19 и 25 марта национальная команда проведет товарищеские матчи с Гренадой и Замбией соответственно.

«Дзюба — ветеран и лидер раздевалки. Где бы он ни играл, он всегда был лидером. Поэтому в предстоящих матчах за сборную он заслужил выходить с капитанской повязкой. 

Конечно, решает тренер и раздевалка, но повязка — это уважение к футболисту. Не попадая несколько лет в национальную команду, он вернулся с хорошим аппетитом и возможностью стать лучшим бомбардиром, побить рекорд. Если он забьет гол, будет великолепно», — сказал бывший тренер «Шинника».

Дзюба в сборной – еще вчера он не верил, что при Карпине такое возможно

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
logoАртем Дзюба
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoДмитрий Черышев
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