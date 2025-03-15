«Дзюба заслужил капитанскую повязку в сборной. Он вернулся с возможностью стать лучшим бомбардиром». Дмитрий Черышев об Артеме
Дмитрий Черышев считает, что Артем Дзюба заслужил быть капитаном сборной России.
19 и 25 марта национальная команда проведет товарищеские матчи с Гренадой и Замбией соответственно.
«Дзюба — ветеран и лидер раздевалки. Где бы он ни играл, он всегда был лидером. Поэтому в предстоящих матчах за сборную он заслужил выходить с капитанской повязкой.
Конечно, решает тренер и раздевалка, но повязка — это уважение к футболисту. Не попадая несколько лет в национальную команду, он вернулся с хорошим аппетитом и возможностью стать лучшим бомбардиром, побить рекорд. Если он забьет гол, будет великолепно», — сказал бывший тренер «Шинника».
Дзюба в сборной – еще вчера он не верил, что при Карпине такое возможно
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости