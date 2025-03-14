Юран о Гренаде: «Сборная должна жить! Мы что, можем сыграть с англичанами или французами? Сидеть ровно на пятой точке и ждать, когда серьезный соперник согласится – это бестолковщина»

Сергей Юран оценил ближайших соперников сборной России.

В марте команда Валерия Карпина сыграет с Гренадой (19-го) и Замбией (25-го).

«Сборная должна жить своей жизнью. Будет Гренада, значит, Гренада. У нас есть ситуация, про которую уже сказано 150 раз.

Мы что, можем сыграть с англичанами или французами? Не вряд ли, а точно нет. А тут соглашается сборная, которая ниже уровнем в разы, но все равно нужно играть.

Для футболистов это международные матчи. Если Гренада соглашается, значит с ней и нужно играть. У нас есть молодые парни, которые вызываются в сборную и так проводят международные игры.

Сборная должна жить! Разве мы сейчас должны сидеть ровно на пятой точке и ждать, когда серьезный соперник согласится с нами сыграть? Это бестолковщина.

Мы живем своей жизнью, у нас свой график, подготовка и цели, поэтому просто надо принять ситуацию», – сказал экс-форвард сборной России и бывший тренер клубов Мир РПЛ Юран.