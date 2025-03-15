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  • Беллингем схватил Фойта за лицо, судья Мансано не наказал хавбека «Реала». Итурральде заявил: «Это не красная, а желтая, но не нужно трогать соперника за лицо»
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Беллингем схватил Фойта за лицо, судья Мансано не наказал хавбека «Реала». Итурральде заявил: «Это не красная, а желтая, но не нужно трогать соперника за лицо»

Джуд Беллингем и Хуан Фойт устроили стычку в матче «Реала» и «Вильярреала».

«Вильярреал» принимает «Мадрид» в 28-м туре Ла Лиги (1:2, второй тайм).

На 60-й минуте Фойт жестко сыграл против Беллингема. Хавбек сборной Англии кистью прихватил за лицо и шею защитника сборной Аргентины, который схватился за лицо и упал на газон. Джуд, Килиан Мбаппе и другие игроки «сливочных» стали предъявлять претензии Хуану.

Судья Хесус Хиль Мансано не применил никаких санкций к игрокам.

«Это не красная, но желтая – за безрассудное поведение. Для красной силы движения недостаточно. Но, вообще, не нужно трогать соперника за лицо. А потом уже Фойт свалился.

Да, это желтая для Беллингема, потому что не нужно никому прикасаться к лицу соперника», – сказал бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Cadena SER.

Изображения: кадры из трансляции Movistar

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовано: Sports
Источник: As
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoВильярреал
logoКилиан Мбаппе
logoХуан Фойт
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Хесус Хиль Мансано
logoСборная Англии по футболу
logoДжуд Беллингем
logoСборная Аргентины по футболу
logoсудьи
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