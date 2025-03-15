Беллингем схватил Фойта за лицо, судья Мансано не наказал хавбека «Реала». Итурральде заявил: «Это не красная, а желтая, но не нужно трогать соперника за лицо»
«Вильярреал» принимает «Мадрид» в 28-м туре Ла Лиги (1:2, второй тайм).
На 60-й минуте Фойт жестко сыграл против Беллингема. Хавбек сборной Англии кистью прихватил за лицо и шею защитника сборной Аргентины, который схватился за лицо и упал на газон. Джуд, Килиан Мбаппе и другие игроки «сливочных» стали предъявлять претензии Хуану.
Судья Хесус Хиль Мансано не применил никаких санкций к игрокам.
«Это не красная, но желтая – за безрассудное поведение. Для красной силы движения недостаточно. Но, вообще, не нужно трогать соперника за лицо. А потом уже Фойт свалился.
Да, это желтая для Беллингема, потому что не нужно никому прикасаться к лицу соперника», – сказал бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Cadena SER.
Изображения: кадры из трансляции Movistar
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий