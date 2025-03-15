Мбаппе сделал дубль за 6 минут в игре с «Вильярреалом». Килиан забил 31 гол за «Реал» в 44 матчах, в Ла Лиге он на 1 мяч отстает от Левандовского

Килиан Мбаппе сделал дубль за шесть минут в выездном матче «Реала».

«Вильярреал » принимает «Реал Мадрид » в 28-м туре Ла Лиги (1:2, второй тайм).

26-летний форвард сборной Франции отличился на 17-й и 23-й минутах и вывел «сливочных» вперед после того, как хозяева открыли счет.

Мбаппе забил 30-й и 31-й гол за «Реал» в 44-м матче во всех турнирах. Также на его счету 5 ассистов.

Отметим, что Килиан забил 19-й и 20-й голы в 26-м матче Ла Лиги . В гонке бомбардиров он на один мяч отстает от Роберта Левандовского из «Барселоны».

Подробная статистика выступлений чемпиона мира доступна здесь .

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