Мбаппе сделал дубль за 6 минут в игре с «Вильярреалом». Килиан забил 31 гол за «Реал» в 44 матчах, в Ла Лиге он на 1 мяч отстает от Левандовского
Килиан Мбаппе сделал дубль за шесть минут в выездном матче «Реала».
«Вильярреал» принимает «Реал Мадрид» в 28-м туре Ла Лиги (1:2, второй тайм).
26-летний форвард сборной Франции отличился на 17-й и 23-й минутах и вывел «сливочных» вперед после того, как хозяева открыли счет.
Мбаппе забил 30-й и 31-й гол за «Реал» в 44-м матче во всех турнирах. Также на его счету 5 ассистов.
Отметим, что Килиан забил 19-й и 20-й голы в 26-м матче Ла Лиги. В гонке бомбардиров он на один мяч отстает от Роберта Левандовского из «Барселоны».
Подробная статистика выступлений чемпиона мира доступна здесь.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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