«Ман Сити» пропустил 39-й гол в сезоне АПЛ и повторил антирекорд при Гвардиоле
«Манчестер Сити» повторил антирекорд по пропущенным голам при Пепе Гвардиоле.
«Сити» принимает «Брайтон» в 29-м туре АПЛ. На 21-й минуте защитник гостей Первис Эступиньян сравнял счет.
«Горожане» пропустили 39-й гол в нынешнем сезоне Премьер-лиги. Такой же показатель был у команды в сезоне-2016/17, первом под руководством Пепа.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Брайтон» (2:1, первый тайм).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Squawka
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