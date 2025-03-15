«Ман Сити» пропустил 39-й гол в сезоне АПЛ и повторил антирекорд при Гвардиоле

«Манчестер Сити» повторил антирекорд по пропущенным голам при Пепе Гвардиоле.

«Сити» принимает «Брайтон» в 29-м туре АПЛ . На 21-й минуте защитник гостей Первис Эступиньян сравнял счет.

«Горожане» пропустили 39-й гол в нынешнем сезоне Премьер-лиги. Такой же показатель был у команды в сезоне-2016/17, первом под руководством Пепа .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити » – «Брайтон » (2:1, первый тайм).