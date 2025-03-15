16

Холанд быстрее всех в истории АПЛ совершил 100 голевых действий – за 94 игры

Эрлинг Холанд добрался до отметки в 100 голевых действий.

Сегодня форвард «Манчестер Сити» открыл счет с пенальти на 11-й минуте игры с «Брайтоном» в 29-м туре.

Это 84-й гол норвежца в Премьер-лиге. Также он сделал 16 результативных передач.

Холанд набрал 100 очков по системе «гол+пас» быстрее всех в истории АПЛ – за 94 игры. Он побил рекорд Алана Ширера (100 матчей).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
logoЭрлинг Холанд
рекорды
logoБрайтон
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoАлан Ширер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Холанд забил 21-й гол в АПЛ, у Салаха – на 6 больше. У форварда «Ман Сити» 29 мячей в 39 играх сезона
145 минут назад
Пеп о 99 очках Холанда в АПЛ: «Его цифры с момента прихода просто невероятные, и я хочу большего»
6сегодня, 12:44
У Хейлунда менее 3 касаний мяча в штрафной в среднем за матч АПЛ и в 4 раза меньше моментов, чем у Холанда и Уоткинса. Форвард «МЮ» ни разу не пробил по воротам в 12 из 22 игр сезона
449 марта, 09:48
Главные новости
Чемпионат России. «Локомотив» примет «Динамо», махачкалинское «Динамо» разгромило «Крылья», в воскресенье «Спартак» встретится с «Зенитом»
3665 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» против «Комо», «Монца» сыграла вничью с «Пармой», «Интер» сыграет с «Аталантой» в воскресенье
96 минут назад
Ориньо о расизме: «Я бы ударил этого человека в лицо. Мы здесь, чтобы работать, а не терпеть оскорбления. Реакция Вендела была очень спокойная»
811 минут назад
«Динамо» Махачкала разгромило «Крылья» – 4:0. У Агаларова дубль, Шамиль Гаджиев и Аззи забили по голу
3311 минут назад
«Ман Сити» пропустил 39-й гол в сезоне АПЛ и повторил антирекорд при Гвардиоле
123 минуты назад
Принц Уильям о матчах «Виллы» по ТВ: «Не пью пиво, когда я с детьми. У меня есть суеверие – где надо сидеть, если все идет не слишком хорошо, я перемещаюсь по дому и передвигаю детей на удачу»
531 минуту назад
Холанд забил 21-й гол в АПЛ, у Салаха – на 6 больше. У форварда «Ман Сити» 29 мячей в 39 играх сезона
145 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Вильярреала», «Мальорка» против «Эспаньола», «Барселона» сыграет с «Атлетико» в воскресенье
3451 минуту назадLive
Александр Мостовой: «Атлетико» – «Реал», «Атлетико – «Барса»: вот это матчи. А у нас, блин, «Ростов» какой-то пешком ходит и рассказывает как устали они, и комментатор с пеной у рта орет. Ужас!»
4655 минут назад
Чего больше: крестражей Волан-де-Морта или чемпионств у «Зенита»? Необычный тест про клубы РПЛ
сегодня, 15:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
«Унион» – «Бавария» – 0:1. Сане забил на 75-й. Онлайн-трансляция
42 минуты назадLive
Чемпионат Франции. «Монако» без Головина в гостях у «Анжера», «Нант» против «Лилля», «ПСЖ» сыграет с «Марселем» в воскресенье
26 минут назадLive
«Динамо» Махачкала одержало крупнейшую победу с 2022 года – 4:0 над «Крыльями». В Мир РПЛ выигрывали только с разницей в один мяч
9 минут назад
«Локомотив» – «Динамо». Батраков, Пиняев, Гладышев и Фомин играют
2421 минуту назад
Глушаков о матче «Спартак» – «Зенит»: «Соболев будет рвать и метать. Это игра за 6 очков, одна из ключевых»
1121 минуту назад
«Манчестер Сити» – «Брайтон» – 2:1. Мармуш забил. Онлайн-трансляция
625 минут назадLive
Гол Митомы «Ман Сити» не засчитан из-за фола на Ортеге. Вингер «Брайтона» врезался в голкипера
151 минуту назадФото
LEON Вторая лига А. «Сибирь» забила 4 гола «Авангарду», «Динамо-2» обыграло «Калугу»
156 минут назад
Радченко о расизме в адрес Вендела и решении КДК: «Пальчиком погрозили, но все останется, как прежде, проблема существует. Вопросы есть и к Fan ID, зачем тогда его вводили?»
9сегодня, 15:01
Первая лига. «Торпедо» в гостях у «Нефтехимика», «Уфа» проиграла «Енисею», «Шинник» победил «КАМАЗ»
5сегодня, 15:00Live