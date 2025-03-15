Холанд быстрее всех в истории АПЛ совершил 100 голевых действий – за 94 игры
Эрлинг Холанд добрался до отметки в 100 голевых действий.
Сегодня форвард «Манчестер Сити» открыл счет с пенальти на 11-й минуте игры с «Брайтоном» в 29-м туре.
Это 84-й гол норвежца в Премьер-лиге. Также он сделал 16 результативных передач.
Холанд набрал 100 очков по системе «гол+пас» быстрее всех в истории АПЛ – за 94 игры. Он побил рекорд Алана Ширера (100 матчей).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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