Холанд быстрее всех в истории АПЛ совершил 100 голевых действий – за 94 игры

Эрлинг Холанд добрался до отметки в 100 голевых действий.

Сегодня форвард «Манчестер Сити » открыл счет с пенальти на 11-й минуте игры с «Брайтоном » в 29-м туре.

Это 84-й гол норвежца в Премьер-лиге. Также он сделал 16 результативных передач.

Холанд набрал 100 очков по системе «гол+пас» быстрее всех в истории АПЛ – за 94 игры. Он побил рекорд Алана Ширера (100 матчей).