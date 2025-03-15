Гол Митомы «Ман Сити» не засчитан из-за фола на Ортеге. Вингер «Брайтона» врезался в голкипера

Гол «Брайтона» в ворота «Манчестер Сити» не засчитан.

На 6-й минуте вингер Каору Митома принял передачу в штрафной площади «горожан» и попытался переправить его в сетку, но защитник Рико Льюис ему помешал.

Мяч взмыл в воздух, японец предпринял попытку пробить головой и врезался в голкипера Штефана Ортегу , а мяч тем временем пересек линию ворот.

Главный судья Саймон Хупер принял решение не засчитывать гол из-за фола на Ортеге.

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports