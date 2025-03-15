Гол Митомы «Ман Сити» не засчитан из-за фола на Ортеге. Вингер «Брайтона» врезался в голкипера
Гол «Брайтона» в ворота «Манчестер Сити» не засчитан.
На 6-й минуте вингер Каору Митома принял передачу в штрафной площади «горожан» и попытался переправить его в сетку, но защитник Рико Льюис ему помешал.
Мяч взмыл в воздух, японец предпринял попытку пробить головой и врезался в голкипера Штефана Ортегу, а мяч тем временем пересек линию ворот.
Главный судья Саймон Хупер принял решение не засчитывать гол из-за фола на Ортеге.
Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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