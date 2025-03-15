  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гол Митомы «Ман Сити» не засчитан из-за фола на Ортеге. Вингер «Брайтона» врезался в голкипера
Фото
1

Гол Митомы «Ман Сити» не засчитан из-за фола на Ортеге. Вингер «Брайтона» врезался в голкипера

Гол «Брайтона» в ворота «Манчестер Сити» не засчитан.

На 6-й минуте вингер Каору Митома принял передачу в штрафной площади «горожан» и попытался переправить его в сетку, но защитник Рико Льюис ему помешал.

Мяч взмыл в воздух, японец предпринял попытку пробить головой и врезался в голкипера Штефана Ортегу, а мяч тем временем пересек линию ворот.

Главный судья Саймон Хупер принял решение не засчитывать гол из-за фола на Ортеге.

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoБрайтон
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
Саймон Хупер
logoКаору Митома
logoШтефан Ортега
logoсудьи
logoРико Льюис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Манчестер Сити» – «Брайтон» – 2:2. Хусанов забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
1124 минуты назадLive
Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Брайтона», «Арсенал» сыграет с «Челси» в воскресенье
102сегодня, 14:10
Главные новости
Чемпионат России. «Локомотив» принимает «Динамо», махачкалинское «Динамо» разгромило «Крылья», в воскресенье «Спартак» встретится с «Зенитом»
3768 минут назадLive
«Сколько ты заплатил судье?» Кто-то из «МЮ» оставил шутливое послание на мяче Бруну после хет-трика «Сосьедаду», два гола хавбек забил с пенальти
38 минут назадФото
Чемпионат Германии. «Бавария» сыграла вничью с «Унионом», «Боруссия» против «Лейпцига», «Байер» сыграет с «Штутгартом» в воскресенье
912 минут назад
«Бавария» упустила победу над «Унионом» – 1:1. Сане забил на 75-й, Холлербах – на 83-й
1414 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» против «Комо», «Монца» сыграла вничью с «Пармой», «Интер» сыграет с «Аталантой» в воскресенье
1038 минут назад
Ориньо о расизме: «Я бы ударил этого человека в лицо. Мы здесь, чтобы работать, а не терпеть оскорбления. Реакция Вендела была очень спокойная»
1843 минуты назад
«Динамо» Махачкала разгромило «Крылья» – 4:0. У Агаларова дубль, Шамиль Гаджиев и Аззи забили по голу
5143 минуты назад
«Ман Сити» пропустил 39-й гол в сезоне АПЛ и повторил антирекорд при Гвардиоле
255 минут назад
Принц Уильям о матчах «Виллы» по ТВ: «Не пью пиво, когда я с детьми. У меня есть суеверие – где надо сидеть, если все идет не слишком хорошо, я перемещаюсь по дому и передвигаю детей на удачу»
8сегодня, 15:35
Холанд быстрее всех в истории АПЛ совершил 100 голевых действий – за 94 игры
26сегодня, 15:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» – «Комо». Леау, Хименес, Пулишич, Муса и Кутроне играют
3 минуты назад
«Локомотив» – «Динамо» – 0:0. Онлайн-трансляция. Батраков, Пиняев, Гладышев и Фомин играют
308 минут назадLive
«Бавария» после ошибки Урбига пропустила от «Униона» на 83-й и потеряла очки. Голкипер рукой отбил мяч на Холлербаха после навеса
15 минут назад
У «Крыльев» 3 поражения и ничья в 4 последних матчах РПЛ, общий счет – 2:10
520 минут назад
«Манчестер Сити» – «Брайтон» – 2:2. Хусанов забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
1124 минуты назадLive
Гонду о Месси на ЧМ-2026: «Поедет, думаю, у него остались еще желание и силы. Когда вижу его с мячом, всегда думаю, что сейчас что-то произойдет, и так уже 20 лет»
226 минут назад
Сын Гаджиева забил в дебютном матче в РПЛ и отпраздновал в стиле Роналду. Шамиль отличился через минуту после выхода на поле в игре «Динамо» Махачкала – «Крылья»
931 минуту назадВидео
Игрок «Форте» ударил судью головой в матче с «Динамо» Владивосток. 23-летнего Мелекесцева удалили
332 минуты назадВидео
Чемпионат Франции. «Монако» без Головина в гостях у «Анжера», «Нант» против «Лилля», «ПСЖ» сыграет с «Марселем» в воскресенье
238 минут назадLive
«Динамо» Махачкала одержало крупнейшую победу с 2022 года – 4:0 над «Крыльями». В Мир РПЛ выигрывали только с разницей в один мяч
41 минуту назад