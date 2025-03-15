Холанд забил 21-й гол в АПЛ, у Салаха – на 6 больше. У форварда «Ман Сити» 29 мячей в 39 играх сезона

Эрлинг Холанд забил 29-й гол в сезоне за «Манчестер Сити».

24-летний форвард сборной Норвегии на 11-й минуте с пенальти открыл счет в матче 29-го тура АПЛ против «Брайтона ».

Холанд забил 21-й гол в 28-м матче чемпионата Англии-2024/25. Он занимает второе место в списке бомбардиров, отставая от Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» на 6 мячей.

Всего в 39 матчах сезона во всех турнирах Эрлинг забил 29 голов и сделал 4 ассиста. Его подробная статистика – здесь .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.