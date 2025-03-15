Рэтклифф о бывшем руководстве «МЮ»: «За 12 лет они приняли много глупых решений, все испортили. Я бы не терпел Вудворда и Арнольда»

Джим Рэтклифф раскритиковал прошлое руководство «Манчестер Юнайтед».

«Я бы не терпел Эда Вудворда и Ричарда Арнольда. Ричард увлекался регби, он даже не понимал футбол. У Эда не было опыта, чтобы управлять клубом. Он был коммерческим банкиром, бухгалтером. Он не был исполнительным директором.

Я смотрю на это так: за последние 12 лет в «Манчестер Юнайтед» было две управленческие команды, которые плохо справлялись с работой, потому что владельцы работали не так, как, скажем, Стив Пэриш [из «Кристал Пэлас»] или Дэниэл Леви [из «Тоттенхэма»], они не вникали в детали. Эти двое знают, что происходит. Они бывают в расположении клуба каждый день и держат руководство на коротком поводке.

Менеджеры «Манчестер Юнайтед» получили огромную свободу действий. Владельцы просто управляли клубом и не вмешивались в футбольную сферу, и за 12 лет они приняли множество очень плохих решений, глупых решений. Они все испортили, это действительно шокирует. Они не видели, куда все идет.

В первой группа менеджеров думали, что понимают и хотят участвовать в покупке футболистов, но у них не было необходимых знаний, чтобы покупать футболистов, поэтому они вышли на рынок, разбрасывая деньги случайным образом», – сказал совладелец «Манчестер Юнайтед ».