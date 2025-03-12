Аморим о Рэтклиффе: «У нас хорошие отношения с самого первого дня, мы честны друг с другом. Хорошо, что меня публично поддержали»
Рубен Аморим рассказал о своих отношениях с Джимом Рэтклиффом.
«Они были действительно хорошими с самого первого дня. Мы честны друг с другом. У нас простые, ясные и откровенные разговоры.
Хорошо, что меня публично поддержали. Я чувствовал всеобщую поддержку с самого первого дня», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Рэтклифф об Амориме: «Когда я прихожу на базу, выпиваю чашку кофе и рассказываю ему, что не так. А Рубен говорит, чтобы я #########. Он мне нравится»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
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