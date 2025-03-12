Аморим об «МЮ»: «Мы все работаем не так хорошо, как могли бы. Рэтклифф был честен в этом вопросе, мы хотим изменить его мнение»

Тренер «МЮ» Аморим признал, что он и игроки работают недостаточно хорошо.

«Я думаю, что, если быть честным, в данный момент все – мы, все игроки, я – в этом сезоне работаем не так хорошо, как могли бы. Это можно изменить. Я отношу себя к числу тех, кто недорабатывает.

Речь идет, например, о таких игроках, как Каземиро , которые выиграли все. Мы знаем, что такие игроки могут играть намного лучше. Он [Джим Рэтклифф ] был честен в этом вопросе, поэтому мы сосредоточены на том, чтобы изменить его мнение и мнение всех остальных.

Если ты топ-игрок и играешь в этом клубе… Даже я – многие люди говорят, что я недостаточно хорош для клуба, и я чувствую, что ситуацию можно изменить с помощью хороших результатов. На тренировках я чувствую, что игроки очень хотят это сделать, особенно перед завтрашним матчем», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».