Аморим об «МЮ»: «Мы все работаем не так хорошо, как могли бы. Рэтклифф был честен в этом вопросе, мы хотим изменить его мнение»
«Я думаю, что, если быть честным, в данный момент все – мы, все игроки, я – в этом сезоне работаем не так хорошо, как могли бы. Это можно изменить. Я отношу себя к числу тех, кто недорабатывает.
Речь идет, например, о таких игроках, как Каземиро, которые выиграли все. Мы знаем, что такие игроки могут играть намного лучше. Он [Джим Рэтклифф] был честен в этом вопросе, поэтому мы сосредоточены на том, чтобы изменить его мнение и мнение всех остальных.
Если ты топ-игрок и играешь в этом клубе… Даже я – многие люди говорят, что я недостаточно хорош для клуба, и я чувствую, что ситуацию можно изменить с помощью хороших результатов. На тренировках я чувствую, что игроки очень хотят это сделать, особенно перед завтрашним матчем», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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