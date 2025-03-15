Джим Рэтклифф: «Я уйду из «МЮ», если провалюсь. Но не думаю, что это случится. Как только мы начнем играть в хороший футбол и побеждать, все изменится»
«Футбол немного капризен, не так ли? Вы видели это в случае с «Челси». Я имею в виду, что «Челси» подвергался нападкам в прессе в течение двух лет, все говорили об их провале. Затем, в начале этого сезона, когда у них все шло по-настоящему хорошо, все эти разговоры сошли на нет.
Я думаю, то же самое произойдет и с «Манчестер Юнайтед». Я искренне верю в то, что мы делаем, и я действительно считаю, что у нас есть правильные люди. Я не думаю, что мы добьемся успеха, не совершая новых ошибок, ведь мы не идеальны, но я думаю, что после лета траектория начнет улучшаться.
Нам нужна экономичная, эффективная, элитная организация численностью около 700 человек, а не раздутая организация, в которой люди сбиты с толку, не сосредоточены должным образом, потому что слишком много людей делают слишком много вещей, которые на самом деле не важны или не имеют отношения к делу.
И, честно говоря, если я провалюсь, я уйду. Но я не думаю, что провалюсь. Как только мы начнем играть в хороший футбол и побеждать, все изменится», – сказал совладелец «Манчестер Юнайтед».
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