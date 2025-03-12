Интервью Рэтклиффа – топ-работа Невилла. 8 мыслей о жесткой беседе с боссом «МЮ»

Колонка Вадима Лукомского.

Интервью сэра Джима Рэтклиффа Гари Невиллу – часть пресс-тура совладельца «Юнайтед» перед объявлением о новом стадионе. Он также пообщался с BBC , The Telegraph и The Times . Многие тезисы повторялись (вчера у нас вышел обзорный материал ), лучше всех Рэтклиффа раскрыл экс-капитан клуба.

Перед началом беседы Невилл предупредил совладельца «МЮ», что интервью будет жестким – не соврал. Оно и получилось жестким, но еще аргументированным.

На 39-й минуте из 40 оговоренных Невилл начал вопрос с фразы: «Теперь хотелось бы обсудить кое-что позитивное…» Рэтклифф оборвал: «О, мы добрались до позитива!» Оба засмеялись.

Момент разрядил обстановку, но большая часть разговора состояла именно из противостояния – конструктивных атак Невилла и контраргументов Рэтклиффа. Именно в таком ключе его нужно оценивать.

Ниже постараюсь расписать позитивные и негативные моменты разговора.

0. Топ-работа Невилла-интервьюера. Подобрал идеальный тон – был болельщиком, экс-игроком и журналистом. Каждую роль примерял в нужный момент. Дожимал, но вел беседу с уважением. Готов был аргументировать с фактами по любому вопросу. Просто не могу представить человека, который провел бы этот диалог лучше.

1. Главный момент интервью: Невилл спросил про сокращение 40 тысяч фунтов для фонда поддержки ветеранов. В первую очередь средства шли на организацию мероприятий, а не на прямую поддержку. Этот случай – один из примеров оптимизации затрат клуба. Среди них есть откровенно абсурдные. Гари блестяще это вскрыл. Великий диалог!

Невилл : 40 тысяч фунтов забрали у ассоциации бывших игроков. Речь не об игроках, которые играли у сэра Алекса, а о ветеранах из 60-х и 70-х. Я смотрю на это и думаю: это 40 тысяч фунтов на игроков, которые так многое дали клубу и местному коммьюнити, почему бы просто не собрать эти 40 тысяч для них? Организовать благотворительный вечер, пригласить Харри Магуайра и Бруну, продать билеты, собрать так деньги и, возможно, еще устроить аукцион. Таким образом можно было бы избежать безумного решения.

Рэтклифф : Знаешь. Никто мне этого не предложил. Я бы поддержал этот шаг.

Невилл : Но если вам не советуют этого…

Рэтклифф : Не думаю, что в клубе работают бессердечные люди.

Невилл : Это 40 тысяч. Харри и Бруну могут прийти на благотворительный вечер и собрать 50-60 тысяч. Или, например, почему бы действующим игрокам не скинуться по тысяче?

Уровень растерянности Рэтклиффа в этом фрагменте – неподготовленный школьник у доски. Еще иронично, что оптимизацию предложил именно Невилл. А шаг, который в клубе называют «оптимизацией» – бездумное сокращение затрат.

Финальное предложение Невилла выглядит излишне коммунистическим, но как экс-игрок он имеет право поставить себя на место нынешних звезд и предположить, что они без проблем пошли бы на такой шаг.

Сэр Джим по ходу диалога признал две вещи. Во-первых, среди мер по сокращению зарплат есть откровенно лишние – они не дают ничего, кроме плохого пиара. Во-вторых, он не считает людей, которые занимаются процессом, «бессердечными» – значит ли это, что им банально недостает профессионализма?

2. Сразу следом идет очень симптоматичное замечание: «Я не вникал в детали конкретного случая, но, если мы отойдем от него и посмотрим на общую картину, философия «копейка рубль бережет» (дословно: «считаем пенни, а фунты посчитают себя сами») полезна. Не думаю, что мы можем закрывать глаза на мелочи и концентрироваться только на самом явном».

Выходит: в конкретном случае произошла чудовищная ошибка, о которой товарищу Рэтклиффу не доложили, но в целом клуб двигается правильной дорогой.

Создается ощущение, что процесс сокращения затрат вплоть до мелочей важен Рэтклиффу психологически – это часть методички, по которой работает INEOS. Ее врубили не потому что это проверенный метод в футболе, не потому что это настоящая проблема «МЮ», а потому что это работало в некоторых других бизнесах и дает сэру Джиму зону комфорта. Ему все равно, как эти методы ложатся на футбольный бизнес и проблемы клуба. При этом ни в одном другом бизнесе Рэтклиффа не было такой публичности (с потенциалом вредить имиджу всемирного бренда) и такой пропорции затрат (почти весь ресурс идет на футболистов в форме зарплат и трансферов).

У «МЮ» самая высокая в Англии EBITDA (аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации). То есть повседневная операционная деятельность, возможно, отлажена неоптимально, но генерирует достаточно на фоне конкурентов. С отрывом два основных источника финансовой нагрузки – трансферные провалы и проценты по кредиту, который Глейзеры повесили на клуб.

Не проговорить этого напрямую и не показать полного понимания приоритетности направлений – полный провал. Рэтклифф так сильно смещает акцент в сторону экономии на мелочах, что закрадывается сомнение, что он вообще понимает основную беду. Она присутствует и упоминается, но сугубо на фоне. Это неправильно.

Срезать лишние затраты и оптимизировать финансы – тоже важно. Но разницу между провалом и успехом проекта определит не это, а рациональность клуба в решениях по контрактам и трансферам. Пока нет никаких оснований считать, что «МЮ» сокращает траты продуманно и эффективно. Среди мер точно есть излишние траты – Гари буквально ткнул пальцем в явную ошибку, которую не признать невозможно. В ответ получил общие фразы, которые уводят от сути.

Для полной картины немного контекста по экономии Рэтклиффа. Какой объем затрат он может срезать? SwissRamble дает следующую оценку: ежегодная экономия 30-40 млн фунтов при этом план сокращения затрат обойдется клубу в 10 млн. Эти деньги отдали консультантам, неспособным предложить идею, которую Невилл родил при подготовке интервью.

Эти 30-40 млн фунтов нельзя считать чистой экономией – это буквально все-все сокращения, включая нужные и ненужные. Среди них точно есть нелепые. Некоторые ударили по репутации клуба, важность некоторых сотрудников тоже могли недооценить – с высокой вероятностью это отразится на способности клуба зарабатывать в будущем. Возможно, в совокупности «МЮ» все равно окажется в плюсе за счет верных сокращений, но это точно не чистые 30-40 млн.

Кроме измеримых финансовых показателей, есть влияние процессов на атмосферу в клубе, что не может не отражаться на способности команды добывать результат. Сколько очков и мест это стоит? Трудный вопрос, но точно не работает в плюс.

А вот некоторые показательные цифры.

● 30-35 млн – это стоимость ошибок, которые уже признал Рэтклифф: сначала продление, а потом увольнение Тен Хага, летний пересбор штаба при голландце, их последующий уход, приглашение новой команды с Аморимом и сага с Дэном Эшуортом, с которым у сэра Джима «не случилось химии» (цитата из интервью).

● Примерно 30 млн (без учета потенциального дохода в еврокубках) – сумма, которую не заработает «МЮ» из-за аномально слабых результатов в АПЛ. Достигать их при плохой атмосфере еще труднее.

● 24,9 млн фунтов – выплата Raine Group, которая занималась оформлением сделки по входу Рэтклиффа в «Манчестер Юнайтед». Она важна, поскольку ее повесили на клуб, хотя по закону могли заплатить либо Глейзеры, либо сэр Джим.

То есть мы в точке, когда Рэтклифф пафосно заявляет, что без сокращения затрат у клуба закончатся деньги к ноябрю. Сокращает их примерно на 30 млн с кучей негативных последствий – при том, что эта «спасительная сумма» примерно равна выплате клуба за приход такой потрясающей команды управленцев. А на следующий день анонсируется проект нового стадиона на 2 млрд.

По-моему, здесь прекрасно абсолютно все!

3. Не могу пройти мимо момента из категории: «Чтоооо? Он правда это сказал? Нет, он правда так и сказал?!» Слово сэру Джиму:

«Деньги, которые мы тратим в клубе, – это не мои деньги, а деньги фанатов. Отсюда вопрос: должны ли мы тратить эти деньги на бесплатные ланчи или на нового игрока, который поможет выиграть трофеи?»

Главный фейспалм интервью! Прямо настолько дешевый популизм, что никто не купится. Невилл сразу же обратил внимание на ложность противопоставления, но сэр Джим продолжил стоять на своем.

И да: сокращая мелочи, он не стесняется возлагать на клуб такие расходы, как персональные машины с водителем для боссов INEOS (информация из лонгрида The Telegraph ). Сэр Джим, вы хотите, чтобы ваши друзья ездили на оплаченных клубом лимузинах или чтобы клуб купил игрока, который поможет выигрывать трофеи?

4. Этот момент выглядел еще сильнее, когда разговор пошел о Глейзерах. Рэтклифф их защищает.

Впрочем тут совладельца «Юнайтед» было скорее жаль. Все понимали: он уходит от прямой критики бизнес-партнеров, но должен что-то отвечать, а Невилл уж больно убедительно выдавал базу по Глейзерам. Да, на фоне сказанного ранее проявилась непоследовательность, но в данном случае ее природа понятна.

Более того, при заключении сделки между Рэтклиффом и Глейзерами английские медиа сообщали, что среди пунктов есть прямой запрет на взаимную критику на протяжении трех лет.

Чтобы не сказать лишнего, Джим выбрал следующую линию: «Они не вкладывают деньги, но забрасывать проблему деньгами не есть решение проблемы». Через минуту повторил: «Не думаю, что проблемы «МЮ» решаются забрасыванием деньгами».

Почти полчаса Рэтклифф защищал позицию «Денег нет, но вы держитесь», а сейчас говорит, что деньги от Глейзеров не нужны. Да, отказ от лишних трат и инвестиции средств владельцев – два параллельных процесса. Но они максимально связаны. «МЮ» сокращает затраты в неочевидных местах, рискуя нанести вред клубу, команде и бренду. Проблемы можно было бы избежать при готовности инвестировать со стороны владельцев, которые наградили клуб самым большим долгом в истории футбола и которые в любом случае заработают на «МЮ» в момент продажи.

То есть в словах сэра Джима есть даже внутренние противоречия. Еще страшнее – подмена понятий. Одно дело – просто не вкладывать деньги, не забрасывать проблему деньгами. Другое – выводить их из клуба в качестве дивидендов и процентов по кредиту.

Просто напоминание: с 2016-го «МЮ» выплатил 156 млн фунтов дивидендами. Ни один другой клуб АПЛ не пробил отметку даже в 10 млн. Справедливости ради, после прихода Рэтклиффа эта практика прекратилась. Но сама по себе история уникальная – она характеризует статус и приоритеты Глейзеров, которые с искажением картины защищает сэр Джим.

37 млн фунтов – выплата по глейзерскому кредиту за сезон-2023/24. Всего после их прихода «МЮ» выплатил 834 млн фунтов. Эти выплаты продолжаются.

Общее стремление Рэтклиффа не бросать под поезд бизнес-партнеров понятно. Но приравнивать выкачивание денег из клуба к просто нежеланию вкладываться – это жесткая и абсурдная подмена понятий.

5. Умерим токсичность (надеюсь, она была полезной и аргументированной)! Теперь к позитиву (хе-хе): Рэтклифф очень мощно и конструктивно защитил Аморима.

Во-первых, не просто выразил поддержку, а назвал работу португальца с учетом условий «выдающейся».

Во-вторых, подкрепил это аргументами: «Он пришел в середине сезона, у него не было времени обучить игроков футболу, который он ставит. Он унаследовал состав, который не особенно соответствует его стилю. Английский язык для него не родной, у него нет опыта АПЛ. В таких условиях он возглавил самый большой клуб планеты. Трудный клуб. «МЮ» – трудное место работы. Если учесть все это, то его работу можно считать потрясающе хорошей».

Кроме этого набора толковых, но субъективных аргументов, сэр Джим обратился к зарплатным ведомостям, чтобы проиллюстрировать трудность условий:

«Я изучал зарплатную ведомость из игроков, которые реально у него в распоряжении и не травмированы. Эта ведомость вообще не уровне «Сити» или «Ливерпуля»… После преобразования ведомости под игроков, которые не в аренде, не травмированы и доступны Рубену, мы располагаемся на уровне середины таблицы АПЛ, даже чуть ниже. Около таких команд как «Эвертон» и «Ноттингем Форест».

Именно зарплаты сильнее всего коррелируют с результатами на больших выборках, поэтому отсылка была резонной. Их использование при оценке тренерской работы и учет большого количества факторов – рациональный путь.

6. Крайне интересной кажется оптика увольнения Эрика тен Хага:

«В первый сезон нам было трудно отделить уровень тренерской работы Эрика от структуры вокруг него. Сейчас наша структура вокруг тренера – совсем другая. Сейчас Рубена окружают поддержкой Джейсон (Уилкокс) и Омар (Беррада). Они общаются ежедневно. Я тоже общаюсь с Рубеном каждый раз, когда прихожу на игру. У тренера есть структура поддержки. Его обеспечивают всем – от нужного ему тренерского штаба до медперсонала.

В случае с Эриком очень трудно было оценить влияние среды. Грубо говоря, понять – нестабильность на поле вытекает из этой самой среды или является следствием решений Эрика».

Идея, что тренер не должен быть легкой мишенью в случае неудачных результатов и что нужно учитывать влияние среды – топ. За это огромный респект. Правда, возникает вопрос: где, по мнению сэра Джима, заканчивается это самое влияние среды? Вносят ли в нее вклад рядовые сотрудники? Важна ли хорошая атмосфера во всем клубе? Если да, то красивые слова расходятся с делами.

Невилл в одном из вопросов косвенно обратил на это внимание: «Манчестер Юнайтед» – это клуб с сердцем и душой. Меня бы просто возмутила идея, что мои коллеги, которых я считаю друзьями, люди из офиса, с тренировочной базы, администраторы, питаются иначе».

Гари выделил лишь один из примеров создания напряженности в коллективе на фоне оптимизации в клубе, некоторые шаги в которой признает лишними даже Рэтклифф. Понимание, что среда вокруг тренера может влиять на результаты – топ-тезис, но манипулирование границами этого понятия слегка обесценивает правильные слова.

7. Рэтклифф очень толково объяснил историю с повышением цен на билеты для членов клуба прямо по ходу сезона с отъемом скидок для детей и пенсионеров. В ноябре вокруг нее поднялся большой скандал:

«Давай я добавлю этой истории контекста. Возможно, тебе захочется критиковать меня и после этого, но все же расскажу.

Речь идет о 500 билетах из 75 тысяч. Владельцы этих билетов вернули их клубу и получили возврат средств. Эти билеты изначально продавались со скидкой для детей или пенсионеров. Клуб получил обратно билеты, вернул деньги и продал эти билеты по номинальной цене без скидки. На тот момент эта цена составляла 66 фунтов. Случилось только это. Речь не о каком-то большом скандале и не 10 тысяче билетов».

Невилл в ответ обратил внимание, что история стала PR-трагедией для клуба. Сэр Джим согласился: «Просто катастрофой». Содержательно после пояснений Рэтклиффа «МЮ» выглядит лучше, чем изначально. Но что мешало дать их ранее? Во всех новостях было заявление MUST (траста болельщиков «МЮ»). Почему «Юнайтед» своевременно не сделал свое?

Запоминаем, что некоторые дикие истории из медиа могут быть раздутыми (и так догадывались). Но клуб ужасно управляет повесткой. Особенно когда речь не о мелком инсайде, а о большой истории, в которой высказалось крупное объединение болельщиков и в которой можно ответить именно по фактам.

Коллега Руслан Копылов особенно детально следил за историей и дал два пояснения с позиции болельщика «МЮ».

● Ответа Рэтклиффа ждали с того самого билетного скандала, но он решил дать сразу четыре (!) программных интервью одновременно только перед объявлением планов на стадион;

● он сам в начале говорит, что привык читать газеты и ему сложно в цифровом мире – так может он так плохо и рулит повесткой? Или те самые «консультанты», которые советуют и сэкономить 40 тысяч на ветеранах? По двум этим историям (а еще отмена рождественской вечеринки, например) кажется, что PR-отдел сократили в первую очередь.

8. Финальная мысль Невилла – простая, но максимально правдивая!

«25 лет семейство Глейзеров вообще ничего не комментировало. А вы сейчас проходите через очень трудные времена, но готовы общаться. Это уже хорошее начало. Футбольный клуб должен коммуницировать с болельщиками – и в хорошие времена, и в плохие. Нам в «Юнайтед» не хватало этого общения. Спасибо вам за это!»

Также по ходу беседы Гари называл Рэтклиффа зонтиком для Глейзеров. Сейчас сэра Джима критикуют – часто конструктивно, и он определенно должен нести ответственность за решения. Пожалуй, среди них были те, которые усугубляют кризисную ситуацию и бьют по имиджу клуба. Но не Рэтклифф создал кризисную ситуацию. Пока недостаточно оснований считать сэра Джима решением проблем, но он и не их первопричина.

Сформулировать этот акцент в конце интервью с элементами критики было крайне важно. Спасибо, Гари!

Победа в АПЛ к 2028-му, обожание Аморима, ошибка с Тен Хагом. Главное из сразу 4 интервью Рэтклиффа

Фото: Will Palmer/Keystone Press Agency, IMAGO/Andrew Yates, Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Carl Recine, Richard Heathcote