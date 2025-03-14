Бруну о словах Рэтклиффа про «МЮ»: «Не думаю, что кому-то из игроков нравится слышать, что он недостаточно хорош или что ему переплачивают. Клуб соглашается на условия при подписании»
Совладелец «Манчестер Юнайтед» заявил: «Некоторые игроки недостаточно хороши, некоторым переплачивают, вероятно. Потребуется время, чтобы сформировать команду, за которую мы полностью отвечаем».
«Конечно, неприятно слышать определенные вещи. Я не думаю, что кому-то из игроков нравится слышать критику или разговоры о том, что он недостаточно хорош, или что ему переплачивают, или что-то в этом роде.
У каждого свой контракт. Клуб соглашается на условия контракта в тот момент, когда игрок приходит сюда, или в тот момент, когда он заключает новое соглашение. Нужно доказывать, что ты можешь быть полезен клубу.
Мы не можем расслабляться в этом клубе. Здесь высокие стандарты, пристальное внимание со стороны средств массовой информации. Нужно понимать, что иногда ты должен сосредоточиться на своей игре, пытаться совершенствоваться», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».
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