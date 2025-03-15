Румменигге о Суперлиге: «Она была мертва и похоронена сразу после выхода английских и итальянских команд. Остались два испанских клуба, которые могут играть класико каждое воскресенье»

Карл-Хайнц Румменигге положительно оценил новый формат Лиги чемпионов.

– Показал ли новый формат Лиги чемпионов раз и навсегда, что Суперлига бесполезна?

– В 2020 году я предложил УЕФА отказаться от группового этапа, который становился уже скучным. Единая таблица – это самое прекрасное, что я когда-либо видел: ситуация в последнем туре менялась минута за минутой.

Что касается Суперлиги, то она была мертва и похоронена сразу же после выхода английских и итальянских команд: остались две испанские команды, которые, если захотят, могут играть класико каждое воскресенье...

– Как вы думаете, почему Флорентино Перес сказал, что новый формат Лиги чемпионов несправедлив?

– Я не знаю, мне кажется, что это лучший вариант для европейских клубов. Они [организаторы Суперлиги] хотели получать больше денег и управлять турниром. Они хотели решать, как пойдут дела, – сказал член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге .