Гендиректор Суперлиги о запуске турнира: «Сезон-2025/26 – это очень рано, мы не начнем без гарантии нового опыта для болельщиков. Процесс одобрения нельзя затягивать до бесконечности»

Гендиректор Суперлиги сомневается в запуске турнира со следующего сезона.

Ранее стало известно о перезапуске проекта под названием Объединенная лига – в УЕФА было направлено письмо с просьбой о признании турнира. Обновленный формат турнира подразумевает 4 дивизиона, 96 клубов-участников и ежегодный отбор на основе результатов национальных лиг.

«Сезон-2025/26 – это очень рано. Не хотелось бы исключать этого, но предстоящий сезон кажется мне чем-то очень амбициозным. В новом соревновании точно не будет постоянных участников. Все должны пройти квалификацию или отобраться на основе выступлений во внутренних лигах – за исключением победителя турнира, которому будет гарантировано участие.

Мы общаемся с достаточным количеством клубов, чтобы соответствовать замыслу турнира. Мы смогли собрать мнения широкого круга представителей футбольного мира. Это проект клубов. Есть 96 [участников]. Корректировки будут внесены в соответствии с консенсусом футбольного мира.

Предложение рождается и процветает, если его поддерживают все клубы, участвующие в турнире. Но нужно понимать, что в настоящее время клубы играют в турнирах УЕФА, и их желание не раздражать кого-то, у кого есть монополия на текущие турниры, можно понять. Мы не хотим расколоть футбольный мир. Каждое наше действие в прошлом вызывало ответную реакцию. Теперь мы хотим проявить осторожность. Мы должны всех убедить.

В постановлении Европейского суда есть параграф, в котором говорится, что предполагаемый регулирующий орган не должен затягивать [процесс одобрения] до бесконечности. Это нужно сделать в разумные сроки. Их непросто определить, но это зависит от социально-технологического профиля. Это вопрос многих месяцев подготовки и запуска, чтобы представить турнир болельщикам так, как они того заслуживают, это должен быть новый опыт. Мы не запустимся, пока не будет гарантии этого» – сказал Бернд Райхарт.