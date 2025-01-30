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  • «Ливерпуль» получил 56,2 млн евро за общий этап ЛЧ. «Барса» – 54,5 млн, «Реал» – 37,2 млн, «Бавария» – 36,9 млн, «Милан» – 36,7 млн, «ПСЖ» – 34,7 млн, «Сити» – 30,4 млн
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«Ливерпуль» получил 56,2 млн евро за общий этап ЛЧ. «Барса» – 54,5 млн, «Реал» – 37,2 млн, «Бавария» – 36,9 млн, «Милан» – 36,7 млн, «ПСЖ» – 34,7 млн, «Сити» – 30,4 млн

Стали известны суммы, заработанные клубами за общий этап Лиги чемпионов.

Как пишет Marca, УЕФА значительно увеличил вознаграждения клубов в новом формате турнира. Выплаты были увеличены примерно на 400 млн евро относительно прошлого сезона.

Фиксированный доход для всех клубов-участников составил 18,62 млн евро, раньше эта сумма составляла 15,64 млн евро. Также клубам выплачивалось по 2,1 миллиона евро за победу и по 700 000 евро за ничью.

Кроме того, имелось 183,15 млн евро, которые УЕФА мог распределить в зависимости от того, какую итоговую позицию клуб займет в квалификационной таблице. Так, за 1-е место «Ливерпуль» получил 9,9 млн евро, а «Янг Бойз» 275 000 евро, заняв последнее место.

Все команды, которые в итоге выйдут в плей-офф, заработают по 11 млн евро. Клубы, занявшие с 1-го по 8-е место, получили бонус в размере 2 млн евро за  прямую квалификацию. 

Выход в четвертьфинал будет вознаграждаться в 12,5 млн евро, в полуфинал – суммой в 15 млн евро. Финалисты получат по 18,5 млн евро, а победителю ЛЧ будет выплачен дополнительный бонус в размере 6,5 млн евро.

В общей сложности по итогам общего этапа оставшиеся в турнире клубы заработали такие суммы:

1) «Ливерпуль» – 56.2 млн евро

2) «Барселона» – 54,5 млн евро

3) «Арсенал» – 54,2 млн евро

4) «Интер» – 53,9 млн евро

5) «Атлетико» – 53 млн евро

6) «Байер» – 51,3 млн евро

7) «Лилль» – 51 млн евро

8) «Астон Вилла» – 50,7 млн евро

9) «Аталанта» – 37,8 млн евро

10) «Боруссия» – 37,5 млн евро

11) «Реал» – 37,2 млн евро

12) «Бавария» – 36,9 млн евро

13) «Милан» – 36,7 млн евро

14) ПСВ – 35,7 млн евро

15) «ПСЖ» – 34,7 млн евро

16) «Бенфика» – 34,4 млн евро

17) «Монако» – 33,2 млн евро

18) «Брест» – 32,9 млн евро

19) «Фейеноорд» – 32,6 млн евро

20) «Ювентус» – 31,6 млн евро

21) «Селтик» – 31,4 млн евро

22) «Манчестер Сити» – 30,4 млн евро

23) «Спортинг» – 30,1 млн евро

24) «Брюгге» – 29,8 млн евро

Итоговая таблица общего этапа ЛЧ: «Ливерпуль» – 1-й, «Барса» – 2-я, «Реал» – 11-й, «Бавария» – 12-я, «Ювентус» – 20-й, «Ман Сити» – 22-й

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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