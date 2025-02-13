Карл-Хайнц Румменигге: «Суперлиги с топ-клубами Европы никогда не будет. Никто, кроме «Реала» и «Барселоны», не будет в ней участвовать»

Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о перспективах Суперлиги.

«Суперлига , в которой первоначально планировалось участие топ-клубов из Англии, Испании , Италии, Франции и Германии, никогда не будет существовать.

Потому что в ней не будет участвовать никто, кроме мадридского «Реала » и «Барселоны», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге в интервью Bild.

Румменигге о календаре: «Перестаньте жаловаться! Деньги должны откуда-то поступать, а игроки и агенты требуют большего. В эту ловушку футболисты попали сами»