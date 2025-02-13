Карл-Хайнц Румменигге: «Суперлиги с топ-клубами Европы никогда не будет. Никто, кроме «Реала» и «Барселоны», не будет в ней участвовать»
Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о перспективах Суперлиги.
«Суперлига, в которой первоначально планировалось участие топ-клубов из Англии, Испании, Италии, Франции и Германии, никогда не будет существовать.
Потому что в ней не будет участвовать никто, кроме мадридского «Реала» и «Барселоны», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге в интервью Bild.
Румменигге о календаре: «Перестаньте жаловаться! Деньги должны откуда-то поступать, а игроки и агенты требуют большего. В эту ловушку футболисты попали сами»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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