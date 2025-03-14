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  • Американская футболистка «Динамо» Уильямс: «В России очень чисто, люди заботятся о внешнем виде, о состоянии домов и улиц. Приедешь в Штаты – поймешь, что имею в виду»
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Американская футболистка «Динамо» Уильямс: «В России очень чисто, люди заботятся о внешнем виде, о состоянии домов и улиц. Приедешь в Штаты – поймешь, что имею в виду»

Американская футболистка «Динамо» Кайлан Уильямс отметила чистоту на улицах в России.

«Я была в Питере поздней осенью. Очень хочется приехать летом. Когда у нас там были игры, мы немножко гуляли по городу. Реально очень красиво. Я была в шоке от чистоты на улицах! Если приедешь в Штаты, поймешь, что я имею в виду.

В России реально очень чисто. Первое впечатление после Израиля было: вау! В России люди заботятся о своем внешнем виде, о состоянии домов и улиц. Меня это очень удивило», — сказала Уильямс.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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