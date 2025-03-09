Ари: «У меня есть идея поставить девушку главным тренером в своем клубе. Я не считаю футбол сугубо мужской сферой, не делю людей футбола по гендерному признаку»

Ари уверен, что женщины могут успешно работать в футболе.

– Пока ты играл, организационными процессами (в «Атлетико Сеаренсе» – Спортс’‘) управляла жена?

– Не совсем. Когда мы прилетели в Бразилию, Наталья организовала коммерческую футбольную школу при клубе и все там контролировала. У нас сейчас занимается больше 200 детей. Месячная плата небольшая – около 20 евро. Большинство этих денег идет на зарплату тренеров, аренду полей, покупку экипировки. Я бы хотел сделать занятия бесплатными и доступными для ребятишек из фавел, но для этого нужно найти компаньона и единомышленника, готового инвестировать в проект. В Бразилии ты где угодно можешь встретить футбольное дарование. Играют везде – на улице, во дворах, на пляже! И очень часто таланты выходят из самых бедных кварталов.

– У «Атлетико» и президентом была женщина – Мария Ривейра?

– Да, очень умная и опытная в футболе женщина. Я ей полностью доверял. И Мария проделала в «Атлетико» хорошую работу. Но сейчас она уже не с нами. Теперь я меньше денег трачу на клуб, поэтому и руководящий состав мы подсократили. Однако команда продолжает функционировать и играть.

– А Наталья какую-то должность в клубе имеет?

– Она тоже вернулась в Россию, но продолжает контролировать дела в школе дистанционно. В клубе остался мой сын и еще два-три человека, которым я доверяю.

– Как две женщины ладили в клубе?

– Многие думают, что футбол – не женское дело. Но Мария с Натальей заслужили уважение своей работой. Ты знаешь, что президент «Палмейраса » – женщина (Лейла Перейра – Спортс’‘)? Они выиграли чемпионат Бразилии, Кубок Либертадорес. Пол тут не имеет значения! Главное – любовь к футболу и опыт.

У меня есть идея – поставить девушку тренером в своем клубе.

– Главным тренером?

– Да. Моя подруга играла в футбол в России и в Бразилии. В отсутствие Марты была капитаном в сборной. Сейчас она получила тренерскую лицензию. Человек заслуженный, опытный – почему она не может тренировать мужскую команду?

– Так ты назначишь ее?

– Думаю, да. Ей 39 лет, как и мне, но она еще играет и параллельно учится. Когда закончит – приглашу ее в свой клуб. Я не делю людей футбола по гендерному признаку.

– Многие российские футболисты – обойдемся без фамилий – не разделяют это мнение.

– Возможно, у меня тоже был бы скепсис, если бы я не видел плодов работы своей жены. Она самостоятельно все организовала в нашей школе – от поиска формы до привлечения тренеров. Я не считаю футбол сугубо мужской сферой, – сказал бывший нападающий «Спартака», «Локомотива», «Краснодара» и сборной России.