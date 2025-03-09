Пономарев о женском футболе: «Девушки на поле порой матерятся покрепче мужчин – я и слов таких не слышал. Играют слабо, коряво как-то, при всем уважении»

Владимир Пономарев порассуждал о перспективах женского футбола в России.

«Сложно сказать, ведь особой популярностью он не пользуется, давайте будем честными. В ближайшее время вряд ли что-то изменится.

Что касается самой игры, то женщины на поле матерятся порой покрепче мужчин. Мы в начале девяностых как-то играли товарищеские матчи против женских команд. Я выступал за сборную ветеранов, игры были на скромном уровне, нам давали за это иногда даже не деньги, а еду, тяжелое время было. И вот пару раз я поверить своим глазам и ушам не мог – девушки так ругались, что я таких и слов не слышал до этого.

При всем уважении к женщинам, в футбол они слабо играют, если сравнивать с мужчинами. Даже не знаю, как правильно выразиться, чтобы никого не обидеть. Коряво как-то, у них тотальные проблемы с координацией, они могут столкнуться на ровном месте друг с другом и получить травмы. Им бы правила поменять немного, чтобы исключить такие контакты, но это, наверное, невозможно», – сказал бывший игрок ЦСКА.