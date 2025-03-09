«Фонбет» стал официальным спонсором женского футбольного клуба ЦСКА

«Фонбет» объявил о подписании соглашения с ЖФК ЦСКА.

Букмекер стал новым официальным спонсором женского футбольного клуба. Стороны не сообщили о сроках и сумме контракта.

Соглашение подразумевает размещение брендинга «Фонбет» на домашнем стадионе и игровой форме ЖФК ЦСКА. Главной целью сотрудничества является популяризация женского футбола в стране.

ЖФК ЦСКА – двукратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка и победитель Суперкубка России. В текущем сезоне клуб идет вторым в таблице, набрав 62 очка после 24 туров.

Ставки на Спортсе