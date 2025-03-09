«Фонбет» стал официальным спонсором женского футбольного клуба ЦСКА
«Фонбет» объявил о подписании соглашения с ЖФК ЦСКА.
Букмекер стал новым официальным спонсором женского футбольного клуба. Стороны не сообщили о сроках и сумме контракта.
Соглашение подразумевает размещение брендинга «Фонбет» на домашнем стадионе и игровой форме ЖФК ЦСКА. Главной целью сотрудничества является популяризация женского футбола в стране.
ЖФК ЦСКА – двукратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка и победитель Суперкубка России. В текущем сезоне клуб идет вторым в таблице, набрав 62 очка после 24 туров.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ТГ-канал «Фонбет»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости