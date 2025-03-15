Принц Уильям о запрете на показ матчей АПЛ в субботу днем: «Раздражает, что в нашей стране мы не можем посмотреть матч своей команды. А за границей можно любую игру в любое время»

Принц Уэльский недоволен тем, что днем в выходные не показывают матчи АПЛ.

Наследник британского престола и патрон Футбольной ассоциации Англии (FA) болеет за «Астон Виллу ».

– Мне не так просто выбраться на «Вилла Парк», но я люблю смотреть как можно больше матчей – на стадионе или по телевизору.

Я старался попасть на все игры Лиги чемпионов , потому что нужно максимально использовать эту возможность, когда команда в деле.

Самая большая проблема дома – это иногда пытаться найти [трансляцию] по ТВ, потому что, 15:00 в субботу у нас блэкаут, и это раздражает.

– Вы могли бы использовать нелегальные трансляции...

– Ха-ха, без комментариев. Я плачу за Villa TV, так что я в курсе событий.

Но очень раздражает, что мы до сих пор не можем смотреть матч Премьер-лиги своей команды в этой стране, при этом вы можете поехать за границу и посмотреть любую игру в любое время, – сказал принц Уильям.

Отметим, что правило о прекращении трансляции матчей по телевидению в субботу после обеда, когда проводится большинство игр, было введено в 1960-х годах, чтобы побудить болельщиков посещать матчи низших лиг.