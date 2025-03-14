Принц Уильям об «Астон Вилле» в 1/4 финала ЛЧ: «Горжусь клубом и его путем. Они выиграли Кубок чемпионов в 1982-м, в год моего рождения, у нас сразу возникла приятная связь»

Принц Уэльский рассказал о том, как начал болеть за «Астон Виллу».

«Астон Вилла » впервые с 1983 года вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов и сыграет с «ПСЖ».

«Они выиграли Кубок чемпионов в 1982-м, в год моего рождения. С ними у меня сразу возникла приятная связь.

Было несколько моментов. Друзья семьи взяли меня на мою первую игру «Виллы», когда я был помоложе, потому что они большие поклонники клуба.

Это был матч с «Болтоном». Я сидел на трибуне в клубной шапке-бини (головной убор из трикотажа, плотно облегающий голову – Спортс’‘) «Астон Виллы». Помню, что Пол Мерсон в то время играл за «Виллу» (он выступал за клуб с 1998-го по 2002-й – Спортс’‘).

Благодаря товариществу среди болельщиков, скандированию и пению я чувствовал себя там как дома. С тех пор я стал следить за «Виллой», но сперва не слишком вовлекался.

Но вылет клуба в Чемпионшип в 2016 году, как ни странно, еще больше меня заинтересовал. За несколько лет до этого мы заняли шестое место под руководством Мартина О′Нила , а тут вдруг даже не играли в Премьер-лиге.

Не уверен, почему тогда я стал намного больше интересоваться клубом, но, возможно, это было связано с ростом популярности смартфонов. Я рос, смотря Ceefax (первая в мире информационная служба телетекста – Спортс’‘) по телевизору или заметки на последних страницах газет, и если их не было под рукой, вы были не в курсе происходящего. Но [со смартфонами] можно получить так много данных и постоянно следить за тем, как идут дела у вашей команды, и так много разных обсуждений и споров. Вот так моя страсть действительно окрепла.

Я невероятно горжусь клубом и тем путем, который он прошел. Это трудно выразить словами, и многие фанаты «Астон Виллы» до сих пор немного щипают себя – мы здесь, мы сделали это», – рассказал принц Уильям, наследник британского престола и патрон Футбольной ассоциации Англии (FA).