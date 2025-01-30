«Ненавидишь королевскую семью – хлопай в ладоши!» Фанаты «Селтика» пели оскорбительные песни в присутствии принца Уильяма на игре с «Астон Виллой» – шотландский клуб могут оштрафовать
Болельщики «Селтика» продемонстрировали неуважение к родственникам монарха.
Во время игры шотландского клуба против «Астон Виллы» в Лиге чемпионов фанаты распевали песню Lizzie’s in a box («Лиззи в ящике», о смерти королевы Елизаветы II – Спортс”) и композицию с такими словами: «Если ненавидишь королевскую семью, хлопай в ладоши!»
Все это происходило в присутствии принца Уильяма, поддерживающего «Виллу».
The Telegraph сообщает, что «Селтик», вероятно, ждет штраф. Также за использование пиротехники болельщикам клуба, скорее всего, запретят посещение игры против «Реала» или «Баварии» на следующем этапе ЛЧ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
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