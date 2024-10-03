«Я потерял голос. 42 года спустя – не могу в это поверить». Эмоции принца Уильяма от победы «Астон Виллы» в ЛЧ

С детства за клуб.

На «Вилла Парк» вернулась Лига чемпионов – 40 лет спустя. И как! «Астон Вилла» обыграла «Баварию» Венсана Компани. И даже счет получился символическим – 1:0.

Напоминание о величайшей победе в истории «Виллы»: в финале ЛЧ-1982 обыграли «Баварию» как раз с тем же счетом. Именно в честь этого на нынешней эмблеме клуба сверкает звезда.

В следующем сезоне после того триумфа «Вилла» вылетела в четвертьфинале, а затем пропала из ЛЧ на более чем 40 лет.

И вот теперь такое красивое возвращение. За матчем внимательно следил 42-летний принц Уильям – давний фанат «Виллы», который родился через месяц после той самой победы.

Принц сорвал голос на трибуне. И встретился с легендами «Виллы»-1982

Наследник британского престола часто оказывался в кадре: Уильям аплодировал, переживал.

И очень радовался, когда «Вилла» дважды забила (один не засчитали).

«Я потерял голос. Не могу в это поверить. 42 года», – сказал он после матча.

Еще до игры Уильям встретился с игроками «Виллы»-1982: поговорил с легендами на фоне Кубка европейских чемпионов.

«Историческая ночь для «Астон Виллы». Готовы к первой домашней игре в европейском приключении этого года», – написал принц Уильям в соцсетях.

Вся компания сфотографировалась на фоне футболок чемпионов-1982, в том числе нападающего Гэри Шоу, который ушел из жизни несколько недель назад в возрасте 63 лет. В тот день «Вилла» играла первый тур ЛЧ – и принц Уильям выступил с поддержкой в соцсетях:

«В последний раз «Астон Вилла» выигрывала главный еврокубок за месяц до моего рождения. Будем надеяться, что сегодняшний вечер станет первым шагом к очередному европейскому приключению. Мои мысли сегодня вечером также с друзьями и семьей легенды «Виллы» Гэри Шоу».

Уильям намеренно выбрал не топ-клуб. Ходил на матчи «Виллы» даже в Чемпионшипе

Королевская семья относится к футболу спокойно. Посещают большие игры перед событиями вроде коронации или по другим рабочим поводам, но для развлечения предпочитают более аристократичные виды спорта.

Уильям – исключение. Его любовь к «Астон Вилле» тянется с юных лет:

«В школе я увлекся футболом, искал любимый клуб. Все друзья поддерживали либо «Манчестер Юнайтед», либо «Челси». Но я не хотел следовать примеру. Хотел, чтобы команда была ближе к середине таблицы, что могло бы подарить мне больше эмоциональных моментов.

Один из первых матчей Кубка Англии, на который я поехал, была игра «Болтона» с «Астон Виллой» в 2000 году. К сожалению, «Вилла» прошла в финал, только чтобы проиграть «Челси». Но на стадионе были фантастические ощущения: я почувствовал атмосферу и дух товарищества».

В начале нулевых «Вилла» считалась самой британской командой лиги. В том самом финале Кубка в старте команды вышли только два небританца, тогда как у «Челси» – 10 из 11 игроков составляли иностранцы. А в 1999-м «Вилла» стала последней командой в истории, которая выпустила на матч АПЛ состав из одних англичан. Подходящий выбор для наследника британского престола.

Уильям часто посещает знаковые матчи «Виллы», причем даже в Чемпионшипе – в 2019-м ходил на финал плей-офф. Теперь дождался лучших времен. Вот его поздравление с возвращением в ЛЧ: «Это был исторический сезон и потрясающее достижение. Спасибо главному тренеру Унаи, команде и всем причастным».

Часто на матчи принц ходит с женой и сыном Джорджем, а в мае посетил игру против «Олимпиакоса» даже в день рождения дочери.

Кстати, Джордж расстроил отца: «Я сказал ему, что он может поддерживать кого угодно, кроме «Челси». Естественно, он болеет за «Челси».

Этим летом Уильям ходил на финал Евро, где поддерживал англичан. Но в клубном футболе принц только за «Астон Виллу» – даже если в соперниках Харри Кейн.

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Фото: Gettyimages /Paul Gilham / Staff; x.com/KensingtonRoyal ; East News /Mike Egerton/PA via AP, AP Photo/Rui Vieira