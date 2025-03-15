Де ла Фуэнте – журналистам, называющим Ямаля гением: «Вы первыми будете критиковать и убивать его, когда он не забьет в двух матчах подряд. Поймите, он еще должен повзрослеть»
Луис де ла Фуэнте объяснил, почему не стоит называть Ламина Ямаля гением.
«Кажется, что он здесь, в сборной, уже целую вечность, кажется, что [с момента его дебюта] прошло много времени, но ему всего 17 лет, ему исполнилось 17 во время Евро-2024.
Мы должны просить его продолжать наслаждаться футболом, делая то, что он любит. Я прошу всех в футболе понять, что он еще должен созреть, повзрослеть.
Вы первыми будете критиковать и убивать его (указывает на журналистов – Спортс’‘). Когда он не забьет в двух матчах подряд, вы скажете, что он мало забивает, что ему не хватает голов», – сказал главный тренер сборной Испании де ла Фуэнте.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Relevo
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